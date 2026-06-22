ד"ר עדנאן נעים, מומחה לענייני ישראל והמזרח התיכון, סבור כי המפלגות הערביות עדיין אינן מסוגלות להרכיב רשימה ערבית משותפת, למרות הלחצים המשמעותיים מצד הציבור הערבי.

בשיחה עם אתר החדשות הפלסטיני "קודס פרס" אמר נעים כי המשבר בשיחות משקף חילוקי דעות פוליטיים ואסטרטגיים עמוקים בין שלוש המפלגות הערביות - חד"ש, תע"ל ובל"ד - לבין הרשימה הערבית המאוחדת (רע"מ).

עיקר המחלוקת נעוץ בתפיסה הפוליטית הפרגמטית שאימץ חבר הכנסת מנסור עבאס, יו"ר רע"מ, הרואה ברשימה המשותפת מסגרת להתמודדות בבחירות לכנסת שתאפשר לו, לאחר הבחירות, להצטרף לקואליציה ממשלתית - גם אם יעמוד בראשה ראש ממשלה הנמנה עם הימין הישראלי.

שלוש המפלגות הערביות האחרות מתנגדות לתפיסה זו ורואות בה מתן לגיטימציה לממשלה שתאמץ מדיניות "גזענית" נגד הפלסטינים, ומעדיפות להישאר באופוזיציה.

נעים מציין כי חילוקי הדעות נסבים גם סביב הגדרת סדרי העדיפויות: רע"מ מעוניינת להשיג הישגים במישור האזרחי, בין היתר במאבק בפשיעה, בשיכון ובתקציבים; ואילו שלוש המפלגות הערביות האחרות סבורות כי הסוגיה הפלסטינית והזכויות הלאומיות חייבות להיות חלק בסיסי בכל מצע פוליטי.

לדבריו, העלאת שיעור ההצבעה במגזר הערבי עשויה להיתרגם לכעשרים מושבים או יותר בכנסת, ולהעניק לחברי הכנסת הערבים יכולת רבה יותר להשפיע על הקמת הממשלה הבאה ולבטל החלטות של ממשלות הימין.