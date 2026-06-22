חקירה סמויה וממושכת של היחידה המרכזית באגף התנועה הגיעה הבוקר (שני) לשיאה, כאשר עשרות בלשים, לוחמי מג"ב וכוחות מיוחדים פשטו על מכון רישוי באשדוד ועל בתיהם של המעורבים.

הבעלים והמפעילים של המכון נעצרו בחשד שניהלו רשת שוחד ומרמה משומנת, במסגרתה העבירו מבחני רישוי שנתיים (טסטים) לכלי רכב לא תקינים ומסוכנים, שאינם עומדים בדרישות הבטיחות.

על פי החשד, הרשת פעלה במשך חודשים ארוכים ותועדה בעשרות מקרים שונים. נגד החשודים, תושבי גזרת לכיש, גובשה תשתית ראייתית מוצקה לעבירות חמורות ובהן: מתן וקבלת שוחד, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מס והלבנת הון, לצד סעיף חמור של סיכון בטיחותי של נוסעים בדרכים.

במשטרה מדגישים כי עם התפתחות החקירה צפויים גלי מעצרים נוספים, במסגרתם יעוכבו עשרות בעלי רכבים שקנו את האישורים המזוייפים.

במבצע המורכב לקחו חלק כוחות רחבים, בהם משטרת התנועה הארצית, סיירת האופנועים, יחידת רכב כבד, משטרת מחוז דרום, החטיבה הטקטית של מג"ב והיחידה האווירית, לצד מפקחים מטעם משרד התחבורה.

באגף התנועה מסרו בעקבות הפשיטה מסר חד-משמעי: "נפעיל את מיטב האמצעים העומדים לרשותנו נגד כלי רכב פגומים המהווים פצצה מתקתקת על הכביש, ונמצה את הדין עם כל מי שמסכן את הציבור עבור בצע כסף".

12 החשודים נחקרו במשרדי הימ"ר ויובאו בהמשך היום לבית המשפט לצורך הארכת מעצרם.