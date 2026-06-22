מיכאל מזרחי, המוכר בקהילה היהודית במונטריאול, נהרג היום (שני) באירוע הירי שהתרחש ברובע קוט-דה-נז', סמוך לבית חב"ד, לסופרמרקט כשר ולמסעדה כשרה.

לפי הדיווחים, לפחות שני בני אדם נהרגו באירוע - שוטר מקומי ומזרחי. על פי המידע הראשוני, מזרחי נפגע במהלך חילופי האש שהתנהלו בזירה, אולם נסיבות מותו עדיין נבדקות על ידי הרשויות.

האירוע החל סמוך לשעה 11:30 בבוקר לפי השעון המקומי. בעקבות הירי פרסמו הרשויות התרעת חירום חריגה לתושבי האזור ובה הוראה להסתגר בבתים, לנעול דלתות ולהתרחק מחלונות.

בסרטונים מהזירה נראו כוחות הביטחון מסתערים בכלי נשק שלופים על סניף סופרמרקט מקומי של רשת Supermarché PA.

בתיעוד מהמקום נראה שוטר שנפגע כנראה מקליע שרוע כשאקדח בידו ואזרח מנסה לעזור לו, ולא הרחק מהם נראה שרוע ללא תזוזה אדם אחר, לבוש מדי צבא, ככל הנראה היורה שחוסל.

מוישי בלך, מתנדב זק"א הנמצא סמוך לזירה, סיפר כי כוחות הביטחון פרוסים במקום בהיקף נרחב. "כוחות המשטרה המקומית פרוסים בכוחות גדולים וסגרו את האזור כולו. האירוע עדיין מתנהל, ובשלב זה ישנם דיווחים על שני חשודים שטרם נתפסו ומסתובבים באזור. אנו מבקשים מהציבור להישמע להנחיות כוחות הביטחון ולהימנע מהגעה למקום", אמר.

שליח חב"ד למונטריאול, הרב חיים שלמה כהן, סיפר בשיחה ל-ynet כי הירי התרחש בסמוך לבית חב"ד. "הירי היה לעבר בניין שנמצא פה קרוב לבית חב"ד - מהמלון ירו על בניין אחר. יורה אחד נתפס, ואת השני כנראה עוד מחפשים", אמר.

לדבריו, משטרת קנדה פינתה אזרחים מבתי מלון סמוכים אל בית חב"ד. "אנחנו פה מאה איש, המתנדבים והאנשים שהובאו לפה. ישבתי במשרד שלי, ופתאום שוטרים נכנסו, אמרו שאסור לצאת מהבניין, ופינו אנשים ממלונות אלינו. אנחנו בסדר", הוסיף.

שר התפוצות והמאבק באנטישמיות עמיחי שיקלי מסר: "אנחנו עוקבים מקרוב באמצעות המשל"ט הלאומי במשרד התפוצות אחר האירוע הקשה במונטריאול, שהתרחש סמוך לשכונה בה מתגוררים יהודים רבים. נכון לעכשיו אנו יודעים על הרוג מהקהילה היהודית, שוטר הרוג ומחבל מחוסל. הפרטים עדיין מתבררים, ואנו נמצאים בקשר ישיר ורציף עם הנהגת הקהילה, גורמי בטחון מקומיים ועם גורמים רלוונטיים אחרים. משרד התפוצות עמד בקשר רציף והדוק בחודשים האחרונים עם כלל הגורמים בקהילה היהודית וסייע להם רבות במוכנות לאירוע חירום. אנחנו נמשיך לתת תמיכה וליווי לקהילה ככל שיידרש".

הוא הוסיף: "לפני כחודשיים הוצאתי מכתב לראש ממשלת קנדה, אשר מתריע בדיוק על אירועים מהסוג הזה. אני קורא לממשלת קנדה להתעורר ומהר, הגיע הזמן למעשים ברורים. ליבנו עם הנפגעים ומשפחותיהם ואנו נמשיך כמובן לתמוך ולסייע לקהילה בשעה קשה זו".

ח"כ דן אילוז, יליד מונטריאול, התייחס לאירוע ואמר כי "השקט של הבית בו גדלתי חולל". לדבריו, טרם פורסמו מסקנות רשמיות לחקירה, אך הוסיף כי עצם החשש שמדובר בפיגוע נגד יהודים "מספר את כל הסיפור".

אילוז טען כי חודשים של "הסתה פרו-פלסטינית אלימה וחסרת רסן" הובילו לעלייה באלימות נגד יהודים בקנדה, וקרא לשלטונות המדינה "להוריד את הכפפות" ולפעול נגד "תשתיות השנאה". עוד אמר כי מדינת ישראל פתוחה לקלוט כל יהודי שאינו מרגיש בטוח, לצד מי שמבקש לעלות לישראל מתוך הגשמת החלום הציוני.

הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק אופיר אקוניס שוחח עם הקונסול הכללי במונטריאול אליעז לוף והתעדכן בפרטי הירי מחוץ למרכז יהודי בעיר.

אקוניס אמר: "שיעורי האנטישמיות בארצות הברית ובקנדה הם בשיא של כל הזמנים. כפי שהזהרנו, מילים הופכות למעשים. כשמנהיגים ונבחרי ציבור מסיתים נגד ישראל ונגד יהודים אין פלא שאנו עדים לעלייה ניכרת בפיגועים מהסוג הזה".