סערה פוליטית וציבורית חריפה מתחוללת סביב העיר ערד, בעקבות סרטון שפרסם ראש העירייה לשעבר, ניסן בן חמו, ובו תקף באופן חסר תקדים את תושבי העיר הנמנים עם חסידות גור ואת הנהגת העירייה הנוכחית.

השימוש של בן חמו במונח "אינתיפאדה עירונית" עורר תגובות קשות במערכת הפוליטית, ובראשן דרישה רשמית מצד שר הבינוי והשיכון ויו"ר יהדות התורה, ח"כ יצחק גולדקנופף, לפתוח נגדו בחקירה פלילית מיידית בגין הסתה לאלימות.

הרקע לחילופי ההאשמות הקשים הוא מחאה סוערת שקיימו חסידי גור ברחובות ערד, בעקבות מעצרם של זוג הורים מהקהילה בחשד להתעללות בבנם הפעוט - מעצר שהתבצע לאחר שהפעוט נפל מגובה ונחבל בראשו. במגזר החרדי טענו כי מדובר במעצר שווא, ובעקבותיו יצאו מאות להפגין בעיר.

בסרטון שהעלה בן חמו לרשתות החברתיות, הוא מתח ביקורת נוקבת על התנהלות החרדים והנהלת העיר הנוכחית באירוע: "אין דרך אחרת לתאר את מה שקרה בעיר חוץ מאובדן שליטה מוחלט", אמר ראש העירייה לשעבר.

"כשאני אמרתי שצריך לצאת לאינתיפאדה עירונית - זאת המשמעות. אם לא נעמוד על הרגליים האחוריות, אנחנו נקבל את זה בעשרות מונים". בן חמו הוסיף ותקף את המפגינים החרדים כשטען כי מדובר בקבוצה ש"עושה מה שהיא רוצה, מתי שהיא רוצה".

דבריו של בן חמו גררו תגובה חריפה מצד ההנהגה החרדית. ח"כ גולדקנופף שיגר מכתב דחוף למפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, ובו הביע זעזוע עמוק מהדברים.

במכתבו הדגיש גולדקנופף כי השימוש במונח "אינתיפאדה" חורג לחלוטין מגבולות הביקורת הלגיטימית או חופש הביטוי. לדבריו, מדובר בביטוי בעל קונטקסט מובהק של אלימות וטרור, ועל כן יש לראות בו קריאה לפעולה שעלולה להתפרש כהסתה ישירה ומסוכנת נגד הציבור החרדי בערד.

יו"ר יהדות התורה הבהיר במכתבו כי אין בכוונתו לעבור על האירוע לסדר היום, ודרש מרשויות האכיפה לפעול במהירות כדי לגדוע את מה שהגדיר כהסתה חמורה לפני שתתרגם לאלימות פיזית ברחובות. העתקים מהמכתב המלא נשלחו גם לשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ולגורמי אכיפה נוספים.