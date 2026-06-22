בעקבות המתיחות הביטחונית בצפון והדיווחים על 'מזכר ההבנות' שמקדם ממשל טראמפ מול איראן, שר המורשת עמיחי אליהו העניק הערב גיבוי מלא ליו"ר מפלגתו, השר איתמר בן גביר, שקרא "להבעיר את לבנון"

השר אליהו טען כי מדובר באמירה מתבקשת, והצהיר כי הפתרון היחיד להשגת שקט בגזרה הוא הטלת אחריות מלאה על ממשלת לבנון.

"אי אפשר להמשיך לשחק בכללי משחק שבהם לא מכריעים את המערכה", אמר השר אליהו בריאיון לרדיו 'קול חי'.

"חיזבאללה הוא כבר לא מיליציה מקומית, אלא ארגון צבאי שנטמע בתוך מוסדות המדינה הלבנונית. כדי להשיג שקט צריך לפעול לפי מודל 'ספטמבר השחור' מ-1970 - כשאילצו את הממלכה הירדנית לקחת אחריות ולנקות את ארגוני הטרור משטחה בכוח. ביירות חייבת להבין שהיא תשלם את המחיר המלא".

בהתייחסו למשא ומתן שמנהל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מול איראן, מתח שר המורשת ביקורת חריפה על המדיניות האמריקאית והשווה אותה להסכמים שנחתמו ערב מלחמת העולם השנייה.

"ארצות הברית דוהרת למסלול של טעות איומה ונכנעת לאינטרסים צרים. לעשות שלום עם משטר רשע מוחלט זו חרפה מדינית, ומי שיבחר בה יקבל בסוף מלחמה קשה בהרבה".

למרות הביקורת על המתווה האמריקאי, השר אליהו הבהיר כי מפלגתו אינה שוקלת להציב אולטימטום פוליטי או לפרק את הממשלה, וטען כי ראש הממשלה בנימין נתניהו מוביל קו תקיף וקשוח מול ההסכם.

"אין סיבה לאיומים, ראש הממשלה נמצא בכיוון הנכון ואנחנו מחזקים אותו מבפנים", הסביר אליהו, וזקף לזכותה של 'עוצמה יהודית' את המדיניות ההתקפית.

"אלמלא הנוכחות שלנו בממשלה ובקבינט המצומצם, המערכת מזמן הייתה נשברת. לא היינו מאשרים כניסה לרפיח, לא היינו מתמרנים בלבנון, ולא היינו מגיעים לחיסול סינוואר ונסראללה", הוסיף.