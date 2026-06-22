ליאו מסי הוסיף הערב (שני) עוד ציון דרך לקריירה יוצאת הדופן שלו, כאשר כבש את שערו ה-17 בגביע העולם והפך למלך השערים של המונדיאלים בכל הזמנים.

בכך עקף מסי את החלוץ הגרמני מירוסלב קלוזה, שהחזיק בשיא מאז מונדיאל 2014 עם 16 שערים. עבור מסי מדובר בטורניר השישי בקריירה, הישג חסר תקדים בפני עצמו, וכעת גם בשיא הכיבושים היוקרתי ביותר בתולדות המפעל.

המסע של מסי במונדיאלים החל כבר בקיץ 2006. אז, בגיל 18 בלבד, כבש את שער הבכורה שלו בגביע העולם בניצחון הגדול של ארגנטינה על בוסניה והרצגובינה.

ארבע שנים לאחר מכן בדרום אפריקה הוא לא מצא את הרשת כלל, אך במונדיאל 2014 חזר לכבוש והוביל את ארגנטינה עד לגמר עם שערים מול בוסניה, איראן וניגריה.

במונדיאל 2018 ברוסיה הסתפק בשער אחד בלבד, אך בקטאר 2022 הגיע הרגע שבו הפך לאחת מאגדות המפעל. לאחר שכבש מול ערב הסעודית, הוסיף שערים נגד מקסיקו, אוסטרליה, הולנד וקרואטיה, לפני שכבש צמד בגמר מול צרפת והוביל את ארגנטינה לזכייה בגביע העולם.

גם בטורניר הנוכחי ממשיך מסי להגדיל את מאזנו. השער שקבע את השיא העלה אותו ל-17 כיבושים במונדיאלים, כשנבחרת ארגנטינה עדיין ממשיכה את דרכה בטורניר ויש לו הזדמנות להגדיל עוד יותר את הפער.

לצד החגיגות בארגנטינה, יש מי שכבר מאיים על השיא החדש. קיליאן אמבפה, שהגיע לטורניר עם קצב כיבושים יוצא דופן בגביעי העולם, מחזיק כבר ב-14 שערים במונדיאלים.

בהתחשב בגילו הצעיר ובעובדה שנותרו לו לפחות עוד מספר משחקים בטורניר הנוכחי, וגם טורנירים נוספים בעתיד, ייתכן שהשיא שקבע מסי יעמוד למבחן מוקדם מהצפוי.