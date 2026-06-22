ראש מכינת בני דוד בעלי, הרב יגאל לוינשטיין, פרסם קריאה חריגה לבני מכינות וישיבות שלא להתגייס לסיירת מטכ"ל, בטענה כי היחידה הפכה בפועל ליחידה מעורבת.

במכתב שפרסם כתב הרב: "בני המכינות והישיבות! אני קורא לכם שלא ללכת שולל אחר הבטחות. סיירת מטכ"ל הפכה ליחידה מעורבת".

לדבריו, גם אם למועמדים יובטח כי יעברו את מסלול ההכשרה בצוות נפרד ללא בנות, לאחר סיום המסלול הם ישובצו בפלגת לוחמים שבה משרתות גם לוחמות.

"גם אם יבטיחו לכם מסלול בצוות נפרד ללא בנות, בסיום המסלול תשובצו בפלגת לוחמים שבה משרתות גם בנות, והפעילויות המבצעיות יתקיימו יחד איתן", כתב.

הרב לוינשטיין התייחס גם לטענה שלפיה השילוב נעשה בשל צורך מבצעי, ודחה אותה מכל וכל. "ינסו לשכנע אתכם שקיים 'היתר' המכונה 'צורך מבצעי'. משמעותו היא לחימה כתף אל כתף עם בנות - אך אין היתר כזה", כתב.

בסיום מכתבו קרא הרב לצעירים לבחור במסלולי שירות המתאימים לאורח חייהם הדתי. "תתגייסו ליחידות המכבדות אתכם ואינן פוגעות בהשקפת עולמכם", כתב.