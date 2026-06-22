חבר הכנסת גלעד קריב ממפלגת "הדמוקרטים" הביע תמיכה במתן אישורי עבודה בישראל לפועלים פלסטינים מיהודה ושומרון וקרא לשינוי המדיניות הנוכחית כלפי הרשות הפלסטינית.

בסרטון שפרסם בשפה הערבית תהה קריב מדוע פועלים פלסטינים, שלדבריו אינם מהווים סיכון ביטחוני, עדיין אינם מורשים להיכנס לישראל.

"מי מרוויח בדיוק מהעובדה שפועלים פלסטינים שאין לגביהם שום חשש ביטחוני אינם יכולים להיכנס לישראל, למרות שעברו שנתיים וחצי מהאסון של השבעה באוקטובר? מי מרוויח מזה?", שאל.

לדבריו, "רק החמאס, רק הגורמים הקיצוניים בגדה המערבית" נהנים מהמצב. קריב הוסיף כי גם הפגיעה הכלכלית ברשות הפלסטינית משרתת את ארגון הטרור.

הוא הוסיף: "מי מרוויח מזה שישראל פועלת כדי להפיל את הרשות הפלסטינית, ואז מורים אינם מקבלים משכורות, שוטרים אינם מקבלים משכורות, ועובדי הרשויות המקומיות בגדה אינם מקבלים משכורות? רק החמאס מרוויח מזה".

לדברי קריב, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מרוצה מהמצב הנוכחי: "סמוטריץ' רוצה בסופו של דבר שתהיה אינתיפאדה שלישית, כדי שיוכל לומר: הנה, בוא נעשה בגדה המערבית את מה שעשינו בעזה".

את דבריו חתם בהצגת האינטרס הישראלי כפי שהוא מצטייר בעיניו: "מדינה אחראית, מדינה חכמה, מדינה צודקת מאפשרת לחלק מהפועלים להגיע לישראל, ופועלת כדי לחזק את הרשות הפלסטינית כך שהעובדים שלה יקבלו שכר מלא".

ובמבט קדימה לקראת הבחירות לכנסת אמר קריב: "אנחנו ניכנס לממשלה הבאה ונפסיק גם את חוסר הצדק וגם את חוסר ההיגיון".