יו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט, התייחס הערב (שני) לסוגיית החוות וההתיישבות ביהודה ושומרון והבהיר כי הוא תומך בבנייה חוקית בשטחי C, אך מתנגד לבנייה בלתי חוקית.

"‏מבחינתי, בנייה חוקית בשטחי C באדמות מדינה שהן לא אדמות פרטיות של פלסטינים, מבחינתי זה מבורך", אמר בנט. "בנייה שהיא לא חוקית או לא בשטחי C או על אדמות פרטיות, היא לא לגיטימית".

כשנשאל האם יפעל לפינוי מיזמים שהוקמו שלא כחוק, השיב: "מה שלא חוקי, לא יהיה". בהמשך הוסיף כי הוא תומך בהתיישבות חוקית בשטחי C משום שלדבריו "בסופו של דבר שטחי C יהיו חלק ממדינת ישראל, שטחי A ו-B יהיו חלק מהאוטונומיה הפלסטינית".

הדברים עוררו תגובה חריפה מצד שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ'. "עכשיו בנט, שיהיה שר בממשלה של איזנקוט, אומר את זה בקולו: הוא יפנה את החוות", כתב.

סמוטריץ' הוסיף כי "בנט אומר: תוקם 'אוטונומיה פלסטינית', כלומר מדינת טרור בלב הארץ". לדבריו, "ממשלת איזנקוט תקים מדינת טרור פלסטינית ותחריב את היישובים החדשים ואת החוות החקלאיות. אסור לתת להם להקים את הממשלה הבאה".

גם ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ תקף את דברי בנט: "נפתלי בנט הכריז הערב על הקמת מדינת טרור עשר דקות מבית מגוריו ברעננה. כבר היום אנו עומדים מול צבא של כ-50 אלף חיילים חמושים של הרשות - ישות מושחתת, מעודדת טרור שמובלת על ידי איראן. אחרי הטבח בעוטף רק מי שמתעלם מהמציאות יכול להציע לתת לצבא הזה שטחים אסטרטגיים בלב הארץ. זו התאבדות מדינית וסיכון חייהם של מיליוני ישראלים. לא נאפשר להפוך את ערי המרכז לעוטף הבא של מדינת ישראל".

יו"ר מועצת קדומים עוזאל ותיק הגיב: "האמירה התבוסתנית של בנט מוכיחה שהוא לא שמאל אלא שמאל קיצוני. מי שרוצה למנוע את הטבח הבא בראש העין וברעננה חייב להמשיך ולקדם את פרוייקט החוות, שנתמך גם ע"י מערכת הביטחון, ובוודאי חייב להבין שהדרך היחידה עוברת בביטול הסכם אוסלו והחלוקה ההזויה והמסוכנת לשטחי ABC".