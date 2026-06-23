נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הערב (שני) להצהרת ראש הממשלה בנימין נתניהו שלפיה ישראל לא תיסוג מרצועת הביטחון בדרום לבנון כל עוד הדבר נדרש להגנת יישובי הצפון.

כשנשאל על דבריו של נתניהו השיב טראמפ: "נבדוק את זה". הוא הוסיף כי אינו מתכוון לפרט כיצד יפעל, אך הדגיש: "אני לא אגיד איך אפתור את זה, אבל אני פותר בעיות, פותר בעיות במהירות - כולל ביבי".

ההתבטאות מגיעה על רקע המחלוקת סביב המשך נוכחות צה"ל בדרום לבנון, לאחר הפסקת האש והקמת מנגנוני הפיקוח החדשים שנועדו למנוע חידוש של העימות בגזרה.

בהמשך התייחס טראמפ גם להסכם עם איראן והזהיר כי ארצות הברית תגיב אם טהרן תפר את התחייבויותיה. "אם איראן תפר את ההסכם - אעשה מה שאצטרך לעשות", אמר.

לדבריו, "כל עוד איראן תכבד אותנו - לא תהיה לנו שום בעיה". טראמפ הציג את ההבנות שהושגו עם טהרן כהישג מדיני משמעותי והביע ביטחון ביכולת לפקח על יישומן.

במהלך אירוע בחדר הסגלגל טען הנשיא טראמפ כי הכספים שיופשרו לאיראן במסגרת ההסכמות ישמשו לרכישת מזון בלבד באמצעות גורמים אמריקניים.

עם זאת, נגיד הבנק המרכזי של איראן הכחיש את הדברים בשיחה עם סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים", וטען כי לא קיימת מגבלה כזו על השימוש בכספים שיופשרו.