במשכן הכנסת נערך כנס "החלמה כפולה - על התמודדות נפשית והתמכרויות", ביוזמת יו"ר ועדת העבודה והרווחה ח"כ מיכל וולדיגר ובשיתוף עמותת "משפחות בריאות הנפש".

הכנס עסק באתגרי הטיפול בתחלואה כפולה - מצב שבו אדם מתמודד במקביל עם קושי נפשי והתמכרות.

פרופ' פסח ליכטנברג מהמרכז הירושלמי לבריאות הנפש באוניברסיטה העברית בירך על קיום הכנס ואמר כי מדובר בנושא שאינו זוכה לתשומת הלב הראויה: "העניין הזה, של השילוב נוראי בין התמודדות נפשית והתמכרות, דורש את מלא תשומת הלב של קובעי מדיניות כדי שאנחנו נדע איך לעזור לאנשים במצבים כאלה".

"זה ציון דרך שמתכנסים כל כך הרבה אנשים כאן במשכן הכנסת כדי שהדבר הזה יקבל מקום של כבוד שהוא זקוק לו כדי שנתקדם בטיפול ובעזרה לאנשים שנפלו בצרות הללו", הוסיף.

ליאור שפירא לקח, מ"קלאבהאוס עמית" המוביל את יוזמת "מצילון", הדגיש את חשיבות שילובם של בעלי ניסיון אישי בתהליכי קבלת ההחלטות: "אנחנו שמחים ששמים את בריאות הנפש ואת ההחלמה הכפולה על סדר היום ומדברים על זה בכנסת. זה לא ברור מאליו. אנחנו מאוד מעריכים את כל מה שמיכל וולדיגר עושה. אנחנו, כמומחים עם ניסיון אישי, צריכים להיות גם בשיחות עם מקבלי ההחלטות. אני חושב שגם עם רגישות נפשית גבוהה אפשר לחיות חיים טובים ומלאים, וצריך את המודעות והפתיחות וכאן זה קורה".

ניר אלבז, עובד סוציאלי ב"גשר לקהילה", אמר כי המלחמה החריפה את הקשיים של המתמודדים ואף הגדילה את מספרם: "זה מבורך מאוד ויוצא דופן. תחלואה כפולה זה נושא שמתביישים בו - ולהכניס את התחום לכנסת ישראל זה הישג. המלחמה הקצינה את הקושי ואת הסבל של האנשים הללו וגם הקפיצה את מספרם משמעותית".

הוא הוסיף: "אנחנו פוגשים הרבה פעמים אנשים בודדים וכועסים ששבעו הבטחות וכישלונות ומתמודדים עם שני מצבים מאוד מורכבים כשהם מודרים מכל מקום אפשרי. בכל מקום מספרים להם למה אי אפשר לתת לו מענה. אלה אנשים שהם מאוד רגישים בתוכם, מאוד מודעים לקושי של החברה להתמודד איתם, וזה מאוד מורכב עבורם".

סטפן קליינמן, מנכ"ל עמותת "משפחות בריאות הנפש", ציין כי "הכנס הזה חשוב כי הוא מביא לקדמת הבמה את הקול של המשפחות ושל המטפלים - ואנחנו בעמותה מתחייבים להמשיך לפעול - כדי לשפר את את הפתרונות שהממסד נותן בנושא של תחלואה כפולה".

המטרה המרכזית של הכנס היתה לשים סוף למציאות שבה המערכת הציבורית מפוצלת לשני עולמות נפרדים, מה שמאלץ את המטופלים לנוע ביניהם לבד ומונע הסתכלות על האדם כשלם. בנוסף, הכנס ביקש לתקן את העוול שבהדרת המשפחות, שהן לא פעם הגורם היציב היחיד המלווה את המתמודד לאורך השנים, מקבלת ההחלטות.

"כבת משפחה בעצמי, אני מכירה מקרוב את המשמעות של ללוות אדם אהוב בדרך מורכבת", הסבירה ח"כ וולדיגר. "תחלואה כפולה היא נושא שדורש מאתנו לחשוב מחדש, לחבר בין מערכות ולהקשיב למי שחי את המציאות הזו מקרוב. הגיע הזמן שקולה של המשפחה יישמע ויקבל משקל".

נינה עמית, מתמודדת נפש וחברה ב'קלאבהאוס עמית', שיתפה: "בתור מתמודדת נפש, אני חושבת שהסיפור שלנו צריך לצאת לאור, לשבור את הסטיגמה כי כך יקבלו אותנו יותר בחברה".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס בדבריו להשקעות בתחום בריאות הנפש ואמר כי "בניגוד לטענות, הציונות הדתית עוסקת בכל מה שחשוב בחברה הישראלית. עשינו מהפכה ביהודה ושומרון, במשרד הביטחון וגם בתחום בריאות הנפש. ח"כ מיכל וולדיגר, שזו שליחות חייה, נכנסה לכאן בעוצמות אדירות. רתמנו את משרדי הבריאות והאוצר, השקענו מיליארדים בעולם בריאות הנפש, זכינו להניח את היסודות עוד לפני המלחמה וכולם מבינים היום כמה זה דרמטי".