שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק אמרה בריאיון בעמדת ערוץ 7 בכנס "בכל לבבך" בירושלים כי ישראל השיגה הישגים משמעותיים בלבנון וכי עליה להמשיך להחזיק במרחב הביטחוני שנוצר מעבר לגבול.

לדבריה, "בלבנון יש לנו הישגים חסרי תקדים, לא היה כדבר הזה מאז ומעולם, בפעם הראשונה מדינת ישראל מנקה את כל השטח מהגבול צפונה לאורך כעשרה קילומטרים מכל תשתיות הטרור והמחבלים".

סטרוק הוסיפה כי ישראל סימנה את הקו הצהוב "ואנחנו מתבססים בשטח, מעמיקים את ההישג ומייצרים מרחב בטוח שנישאר בו כדי לאפשר ביטחון לתושבינו. כל עוד חיזבאללה יהיה בלבנון - גם אנחנו נהיה שם".

לדעתה, גם אם יש מגבלות מסוימות על כוחות הצבא, צריך להמשיך ולפעול בדרום במדינה: "יש מגבלות במלחמה - ואנחנו פועלים בתוכן - אבל פועלים נכון. הסיבה שהחיזבאללה ואיראן כל כך היסטריים, היא בגלל שאנחנו מגיעים למרכזי הערים שלהם ומסכנים את כל מה שהם בנו נגדנו".

במקביל, קראה להבהרה חד משמעית לממשל האמריקני, שישראל תעשה בלבנון את מה שתזדקק לו כדי לשמור על ביטחונה: "מדינת ישראל צריכה להבהיר, קודם כל לעצמה וממילא גם לכל האחרים, שהיא מדינה עצמאית וריבונית שעושה מה שנכון לה. זה צריך להיאמר גם כלפי האמריקאים. כשאנחנו אומרים את הדברים בצורה ברורה - הדברים מתקבלים".

השרה נשאלה באשר לעמדת מפלגתה בנוגע לגיוס בני ישיבות חרדים ותמיכתה בחוק הגיוס הנוכחי: "אנחנו ודאי לא מעודדים השתמטות אלא מתנגדים מכל וכל לתפיסת העולם שאומרת שמי שלומד תורה לא צריך להתגייס. אצלנו, גם רבנים גדולים ודיינים, מתגייסים לצבא".

היא הסבירה כי "מכיוון שאנחנו חברים בממשלה ובקבינט, רואים את החוסר הקריטי בכוח האדם, אנחנו רוצים לדאוג שיגיעו כמה שיותר חיילים חרדים לצה"ל כי צריך אותם. זו לא שאלה של צדק, לא שאלה של שוויון ולא שאלה של השקפת עולם. זו שאלה פרקטית. אנחנו מנסים להוריד את הווטו החרדי ומייצרים חוק שהמהות שלו היא שמי שלומד - לומד - ומי שלא לומד מתגייס. זה עיקרון שאני לא מסכימה לו - אבל זה לפחות יפתח את הסכר בפני מאות אלפי צעירים חרדים שרוצים להתגייס ולא לומדים".

לסיום היא לא הסתירה את התרגשותה מכנס 'בכל לבבך': "זכות עצומה להיות שותפה באירוע המדהים הזה. אנחנו רואים כאן פריחה של הרצון לעבוד את השם, ללמוד את תורת השם, להידבק בו - וכל זה במסגרת התורה שלומדים בבתי המדרש שלנו - שזו תורה שמתחברת לתהליך המופלא שעם ישראל עובר היום - שיבת ציון, קיבוץ גלויות וראשית צמיחת גאולתנו. יש פה תהליך תשובה לאומי ענק שבא לידי ביטוי גם בלימוד התורה וגם ביישוב הארץ".