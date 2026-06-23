ראש ישיבת ההסדר ברמת גן, הרב יהושע שפירא, התארח בעמדת ערוץ 7 בכנס 'בכל לבבך' וסיפר על השיר שהוציאה הישיבה לקראת האירוע 'לעורר ליבי' שהפך ללהיט.

"אהבת ה' עוררה את הלבבות, הדליקה את השמחה. לא העלינו על דעתנו שזה יהיה האפקט. אנחנו רצינו לעורר את ליבנו ושאנשים יוכלו ליהנות קצת מהאור. נראה לי שהמלים הללו נגעו בלבבות, עוררו שם משהו, ובעצם אנחנו בדור שצמא ומחכה שמלים כאלה יגעו בו. אנחנו רואים את זה מימין ומשמאל", אומר הרב שפירא.

הוא מוסיף "יש דור שלם שהיה רחוק ופתאום הנכדים שלהם מניחים תפילין נגד רצון המורים וההורים - ונלחמים על הזכות להניח תפילין בועדת החינוך של הכנסת. משהו התעורר שם בלב. הרי מה זה לעורר ליבי? הלב רדום וצריך לעורר אותו. כשמעוררים אותנו - לא תמיד אנחנו שמחים להתעורר. יש כאלה שמעדיפים שלא להתעורר. מה שבפנים נוגע בהם עמוק".

הרב שפירא מציין כי "מדינת ישראל עברה שלוש פריצות דרך - אחת בה' באייר תש"ח מגלות לגאולה. השנייה בכ"ח אייר תשכ"ז - מהפריפריה של ארץ ישראל אל הלב. השלישית בי"ז כסלו תשפ"ה במבצע 'עם כלביא' - הפכנו ממדינה למעצמה. כל העולם מבין את זה. בתת מודע הם רואים את עם ישראל פורץ למעלה ונוסק.

אנחנו מלחיצים את הגויים. שיתפנו את האינטרסים של אמריקה בתפקיד שלנו לעקור את עומק הרשעה מהעולם. נצרכנו לזה ואנחנו לא נגד שותפויות. אבל הגיע הזמן ש'עם לבדד ישכון' והקב"ה ייתן לנו סיעתא דשמיא. עכשיו זה יהיה יהודי וישראלי ודווקא על ידי זה נתקדם והלב יהיה ער", דברי הרב שפירא.