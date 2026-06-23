האזרח האמריקני-ישראלי מייקל קידר בן ה-27, המוכר בכינוי "ההאקר מאשקלון", הוסגר בשבוע שעבר לידי הרשויות בארה"ב והובא לראשונה בפני בית המשפט הפדרלי באורלנדו לשם הקראת כתב האישום נגדו.

לאחר שהורשע בישראל בשליחת איומי טרור על מוסדות יהודיים וריצה שבע שנות מאסר, הוא יעמוד לדין באשמת אותם הפשעים גם בפלורידה.

כתב האישום מייחס לו ביצוע פשעי שנאה והפרעה לחופש הדת נגד מוסדות של הקהילה היהודית ברחבי פלורידה, בהם מרכזים קהילתיים, בתי ספר וגני ילדים.

לפי מסמכי התביעה, בתחילת 2017 החל קידר במסע הפחדה מתוכנן שכלל איומי שווא על מטעני חבלה ואירועי ירי פעיל. האיומים כוונו כאמור למרכזים קהילתיים יהודיים ולגני ילדים שפעלו בתוך המתחמים. במקרים רבים הובילו שיחות הטלפון המאיימות לסגירה זמנית של המוסדות, לפינוי מהיר של אזרחים וילדים ולכניסה למצב חירום. כוחות הביטחון שהוזעקו לזירות נאלצו לסרוק לשווא את האזורים כדי לשלול סכנה, אף שלבסוף לא אותרו חומרי נפץ.

אם יורשע הוא צפוי לעמוד בפני משמעותיים של עד 35 שנות מאסר. לפי משרד המשפטים האמריקני, כל אחד מסעיפי פשעי השנאה נושא עונש מרבי של 20 שנות מאסר, כל אחד מסעיפי איומי הפצצה נושא עונש מרבי של 10 שנות מאסר, וסעיפי האיומים הבין-מדינתיים נושאים עונש מרבי של 5 שנות מאסר. נוסף על כך, בית המשפט עשוי לחייב אותו בתשלום פיצויים למוסדות ולקורבנות שנפגעו מהאיומים.

למרות שהמשפט מתנהל באורלנדו, היקף הפרשה רחב בהרבה מהתיק הנוכחי. בתלונת ה-FBI שהוגשה ב-2017 נטען כי בין ינואר למרץ באותה השנה, קידר ביצע לפחות 245 שיחות איום שכללו איומי פצצה וירי, וחלק משמעותי מהן כוון למרכזים קהילתיים יהודיים, לבתי ספר יהודיים ולמשרדי הליגה נגד השמצה. הוא הורשע בהמשך בישראל בגין כ-2,000 איומי שווא נגד מוסדות יהודיים ולא יהודיים, בהם בתי ספר, תחנות משטרה ושדות תעופה במדינות שונות.

מהחקירה עלה כי קידר פעל באותה תקופה ממקום מושבו באשקלון, ולכן נשפט תחילה בישראל, והשתמש בכלים טכנולוגיים כדי לטשטש את זהותו ואת מקור השיחות.

הפרשה עוררה בזמן אמת חשש נרחב בארה"ב לגל אנטישמיות נגד המוסדות היהודיים, כאשר רק לאחר מעצרו התברר שהחשוד המרכזי הוא צעיר יהודי בעל אזרחות כפולה. שאלת המניע נותרה לא פתורה גם היום, כאשר התביעה האמריקנית מייחסת לו פשעי שנאה בשל בחירת היעדים היהודיים, אך בהליך בישראל צוטט קידר כמי שאמר לפסיכיאטרים כי "פעל משעמום".

נציגי משרד המשפטים האמריקני התבטאו בחומרה נגד המעשים המיוחסים לקידר. עוזר התובע הכללי אמר כי "הפשעים בולטים באכזריותם ובנזק שגרמו לקהילה היהודית. כאשר אדם מנצל טכנלוגיה כדי להטיל אימה על בתי תפילה ועל מרכזים קהילתיים מדובר במתקפה על חירות הדת ועל ביטחון הציבור. לא נשכח את המשפחות, את אנשי הצוות ואת כוחות ההצלה שנאלצו לחיות תחת האיומים האלה".

התובע המחוזי בפלורידה הוסיף "פגיעה מכוונת ביחידים, בקבוצות או במוסדות, בשל אמונתם הדתית, מנוגדת לחירויות המעוגנות בחוקה האמריקנית. המעשים גרמו לחרדה מיותרת ולא יתקבלו בסובלנות".