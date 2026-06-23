בישראל מנהלים מעקב אחר נחיתות של מטוסים חות'ים בשטח ירדן, על רקע החשש הביטחוני באזור אילת.

על פי הפרסום בגלי צה"ל, חברת התעופה החות'ית Yemenia Airways, שמפעילה מספר מצומצם של טיסות, מגיעה בעיקר לנמל התעופה הבינלאומי בעמאן, שכן ירדן היא המדינה היחידה באזור שאליה רשאים החות'ים לטוס ישירות מנמל התעופה בצנעא.

בנוסף, במערכת הביטחון עוקבים גם אחר נחיתות בנמל התעופה המלך חוסיין, הסמוך לעקבה ולאילת וממוקם מול נמל התעופה רמון. לפי הפרסום, גם לשדה זה רשאים החות'ים להגיע בטיסות ישירות מצנעא, והפעילות בו נמצאת תחת מעקב של מערכת הביטחון הישראלית.

הנגישות של החות'ים לאזור אילת ולגבול ישראל-ירדן מוגדרת כאחד הגורמים המרכזיים לחשש הביטחוני, והיא עומדת, בין היתר, ברקע אזהרת ראש השב"כ מפני אפשרות למתקפת טרור בעיר. עם זאת, במערכת הביטחון מדגישים כי מדובר בניתוח ומיפוי של איומים פוטנציאליים כפי שהם נתפסים על ידי בכירים במערכת הביטחון.

בשב"כ הבהירו כי בשלב זה אין כל מידע מודיעיני קונקרטי המצביע על כוונה לבצע פיגוע.