הנרצח הבוקר (שלישי) בכביש 70 באזור היישוב כאבול שבגליל הוא תושב טמרה רחיב אדריס שהיה בדרכו לעבודה.

לפי החשד העולה מהחקירה, אדריס נרצח מכיוון שבנו משמש כעד מדינה בפרשת השחיתות בעיריית נצרת, שבמסגרתה מעיד בנו נגד ארגון הפשע סמיר בכרי בעיר - באחת הפרשות הגדולות ביותר בתקופה האחרונה נגד ארגון פשע.

באותו תיק חקירה נרצח בעבר זיאד אבו נאג'י, שגם קרוב משפחתו שימש כעד מדינה באותה הפרשה.

במשטרה הודיעו כי הרקע לאירוע הוא פלילי, ופתחו בחקירה ובסריקות נרחבות באזור לאיתור חשודים במעשה. במקביל, באזור הזירה נמצא רכב שרוף, וכוחות המשטרה בודקים כעת את הקשר שלו לאירוע.

חובש רפואת חירום במד"א, גמאל אבו רומי, סיפר על המראות בזירה: "הפצוע שכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות בגופו". אבו רומי הוסיף: "ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלו הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

אירוע זה מצטרף לשרשרת אירועי האלימות הקשים ברחוב הערבי בתקופה האחרונה. לפי הנתונים, מתחילת השנה נרצחו 133 בני אדם בחברה הערבית. החקירה של משטרת ישראל נמשכת.