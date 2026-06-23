חמאס והג'יהאד האיסלאמי החלו בחודשים האחרונים לפרסם באופן חריג שמות של פעילי הזרועות הצבאיות שנהרגו במהלך המלחמה - צעד שמספק הצצה לזהותם של מאות מחבלים שארגוני הטרור נמנעו מלחשוף במשך תקופה ארוכה.

לפי דיווח ב-Times of Israel, חלק מהשמות שפורסמו לאחרונה שייכים לאנשים שהוצגו בעבר כעיתונאים, אנשי תקשורת, ספורטאים או אזרחים, ואף נכללו במאגרים בינלאומיים המתעדים עיתונאים שנהרגו במהלך המלחמה ברצועת עזה.

אחד המקרים הבולטים הוא של אחמד אבו עישה, שעבד בערוץ "פלסטין אל-יום" המזוהה עם הג'יהאד האיסלאמי. לאחר מותו ביולי 2025 תואר אבו עישה על ידי ארגוני תקשורת כעיתונאי שנהרג בעת מילוי תפקידו. אלא שהחודש הודיעה הזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי כי אבו עישה שימש מפקד יחידה ופעיל ב"יחידת המידע המרכזית" של הארגון.

מקרה נוסף הוא של מוחמד נאסר אבו הווידי, שהוצג כעיתונאי ופטירתו אף הובילה לגינוי רשמי של אונסק"ו בשנת 2024. אלא שבחודש מרץ השנה פרסם הג'יהאד האיסלאמי כי אבו הווידי היה פעיל ב"יחידת ההסברה הצבאית" של הארגון.

בעקבות המידע החדש הסיר הארגון להגנת עיתונאים (CPJ) מספר שמות ממאגר העיתונאים שנהרגו במלחמה. בארגון הסבירו כי לאחר בדיקות נוספות התברר שחלק מהאנשים השתתפו בלחימה או החזיקו בתפקידים מבצעיים בארגוני הטרור.

לפי התחקיר, שמות נוספים שהוצגו בעבר כעיתונאים נחשפו לאחר מותם כחברי חמאס או הג'יהאד האיסלאמי. חלקם הוגדרו על ידי הארגונים כפעילים ב"יחידות ההסברה הצבאית", בעוד אחרים תוארו כלוחמים מן המניין בגדודים השונים.

התחקיר מצביע גם על קושי מובנה בזיהוי שיוכם הארגוני של פעילים זוטרים. במקרים רבים, עד לפרסום הרשמי של חמאס או הג'יהאד האיסלאמי לא ניתן היה למצוא ברשת מידע כלשהו על פעילותם הצבאית, והם הוצגו לציבור כבעלי מקצועות אזרחיים בלבד.

לצד העיתונאים, אותרו גם מקרים של הרוגים שהוצגו כספורטאים או בעלי מקצועות אחרים. כך למשל אחמד אבו אל-עטא, שהוצג לאחר מותו כשחקן כדורגל פלסטיני, הוגדר מאוחר יותר על ידי הג'יהאד האיסלאמי כסגן מפקד יחידת הרקטות של חטיבת עזה.

בישראל טענו לאורך המלחמה כי חלק מהאנשים שהוצגו כעיתונאים שימשו במקביל גם כפעילי טרור. התחקיר החדש מספק חיזוק לפחות לחלק מהטענות הללו, לאחר שארגוני הטרור עצמם החלו לפרסם בדיעבד את שיוכם הצבאי של חלק מההרוגים.