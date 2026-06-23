ועדה משותפת של הזרמים החסידיים והפלג הירושלמי הכריזה אמש רשמית על מפגן מחאה נרחב מחר (רביעי) במסגרתו צפויות לצאת שיירות ענק של כלי רכב לעבר הכלא הצבאי, במחאה על מעצרם של בחורי ישיבות ואברכים חרדים שהוגדרו כמשתמטים מחובת גיוס.

על פי הערכות מטה המאבק, מאות כלי רכב צפויים להשתתף באירוע, שיהווה את אחת ממחאות הרכבים הגדולות ביותר שנראו ברחוב החרדי בשנים האחרונות.

התוכנית הלוגיסטית של המארגנים כוללת יציאה סימולטנית בשעה 16:00 מ-19 נקודות שונות, בהן ריכוזים חרדיים בולטים כמו בני ברק, ירושלים, אשדוד, בית שמש ואלעד, לצד ערים כמו חיפה, נתניה, טבריה וערד.

בהמשך הנסיעה, השיירות השונות צפויות להתאחד על הצירים המרכזיים למסע משותף שיסתיים מול שערי הכלא הצבאי, שם מוחזקים העצורים החרדים.

במטה המחאה מדגישים כי מדובר באירוע מתוכנן היטב הכולל חלוקת צירים, מערך הכוונה וליווי עצמאי, וקוראים לציבור הנהגים החרדי להירשם מראש דרך קו טלפוני ייעודי שנפתח לשם כך.

לקראת הצעדה, חשפו המארגנים את הלוגו הרשמי שיוצמד לרכבים, תחת הסלוגן: "עד כאן! אין דרך בלי דרך התורה!". מאחורי היוזמה עומד שיתוף פעולה יוצא דופן של נציגי החצרות החסידיות הגדולות בישראל, ובהן גור, בעלזא וויז'ניץ.

עם זאת, המחאה מדגישה גם את עומק השבר הפוליטי בתוך הציבור החרדי. המפלגות המובילות דגל התורה (הזרם הליטאי) וש"ס (הזרם הספרדי) נעדרות לחלוטין מהאירוע, אינן מעניקות לו גיבוי פומבי, ואף נמנעו מלהזכיר או לסקר את המהלך המתוכנן בכלי התקשורת והביטאונים הרשמיים שלהן.