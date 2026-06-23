חייל קרבי בשירות סדיר, המשתתף בימים אלו בלחימה בדרום לבנון, הורחק לאחרונה מהר הבית למשך חודשיים לאחר שהניף במקום דגל ישראל.

לפי טענותיו ולטענת ארגון "חוננו", המייצג אותו, ההרחקה הוטלה ללא קיום שימוע, אף שהחייל עדכן מראש את המשטרה כי הוא מוקפץ לפעילות מבצעית בלבנון וביקש לדחות את השימוע שנקבע לו.

האירוע החל לפני כשבועיים, כאשר הלוחם הניף דגל ישראל בשטח הר הבית. בעקבות זאת זומן לשימוע לפני הוצאת צו הרחקה, בנימוק של חשש לפגיעה בשלום הציבור.

לדברי הלוחם, הוא יצר קשר עם המשטרה טרם כניסתו ללחימה והודיע כי לא יוכל להתייצב לשימוע בשל שירותו המבצעי. לטענתו, נמסר לו כי ניתן יהיה לתאם מועד חלופי לאחר שישוב מהחזית.

כאשר פנו עורכי הדין של "חוננו" לקבל את חומרי החקירה והדוחות הקשורים לאירוע, טענו במשטרה כי החייל כלל לא יצר קשר לעדכון על יציאתו ללחימה ולכן אינו זכאי לדחיית השימוע.

בעקבות זאת הציגו עורכי הדין תיעוד ופלט שיחות שלטענתם מוכיחים כי הלוחם אכן שוחח עם המשטרה ועדכן על כניסתו לפעילות בלבנון.

לאחר הצגת החומרים, נטען כי במשטרה שינו את עמדתם והסבירו שהצו הוצא משום שהחייל לא הציע במהלך השיחה מועד חלופי לקיום השימוע.

מארגון "חוננו" נמסר כי "בזמן שהלוחם מוסר את נפשו בחזית בלבנון, המערכת בוחרת להוציא נגדו צו הרחקה ללא שימוע, תוך התעלמות מהבטחה מפורשת שניתנה לו טרם יציאתו לקרב".

עוד נמסר כי "העובדה שהמשטרה בחרה בתחילה להכחיש את עצם קיום השיחה, ושינתה את גרסתה רק לאחר שהוצגו בפניה הוכחות חותכות, מעידה על פגם חמור ואף שקרי בהתנהלות. אנו דורשים את בחינת המקרה מחדש, מתן שימוע כדין וביטול הצו".