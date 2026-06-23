המשטרה הודיעה היום (שלישי) כי הוגשה הצהרת תובע נגד תושב עובידייה בן 37, השוהה בישראל ללא היתר, בחשד שביצע מעשה מגונה בקטין בן 16 בדרום תל אביב.

על פי הודעת המשטרה, האירוע התרחש ב-15 ביוני לאחר שהחשוד ארב לקטין עד שפגש בו. לפי החשד, הוא התקרב לנער וביצע בו מעשה מגונה.

עם קבלת הדיווח במוקד 100, הגיעו שוטרי תחנת תל אביב דרום למקום ופתחו בפעולות חקירה שכללו איסוף ממצאים וסריקות נרחבות לאיתור החשוד. זמן קצר לאחר מכן אותר האיש ונעצר.

במהלך החקירה נאספו ראיות הקושרות, לפי המשטרה, את החשוד למעשים המיוחסים לו. מעצרו הוארך מעת לעת לצורך השלמת החקירה.

במשטרה ציינו כי בתום פעולות החקירה התגבשה תשתית ראייתית נגד החשוד, ובעקבות זאת הוגשה הצהרת תובע. כתב אישום נגדו צפוי להיות מוגש בימים הקרובים.