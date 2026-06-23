השדרן והסופר האמריקאי מארק לוין פרסם הלילה מתקפה חריפה נגד המגעים המדיניים הנוגעים ללבנון ולחיזבאללה, וטען כי ישראל מודרת מדיונים העוסקים ישירות בביטחונה.

"האם מישהו שמע אי פעם על משא ומתן שבו שתי המדינות המושפעות ביותר ממנו - ישראל ולבנון - כלל אינן משתתפות?", כתב לוין. לדבריו, ההסדר המתגבש מנוהל בידי קטאר, פקיסטן וארצות הברית, כאשר התוצאה מיועדת להיכפות על ישראל ועל לבנון.

לוין מתח ביקורת על עצם הרעיון של לחץ אמריקאי על ישראל. "האם אי פעם כפינו על בעלת ברית דמוקרטית לסכן את אזרחיה כדי לתמוך בארגון טרור שרצח אמריקאים?", שאל.

הוא הגדיר את המהלך כ"חרפה" והוסיף כי במקום לעמוד לצד ישראל, ארצות הברית "משמיצה את ישראל על כך שהיא מסרבת לנטוש את ביטחונה".

לדבריו, ההסדר המסתמן אינו מחליש את חיזבאללה אלא להפך. "אנחנו מבטיחים את שליטתה של איראן בלבנון באמצעות חיזבאללה", כתב. "במשך 45 שנה חיזבאללה טבח באמריקאים, וישראל היא למעשה היחידה שפעלה נגדו. אז למה אנחנו עוזרים לחיזבאללה? זהו ריצוי טהור לאיראן".

לוין תקף גם את מעורבותן של קטאר ופקיסטן במגעים. "למה לעזאזל קטאר ופקיסטן הן המתווכות הראשיות? אלו משטרים מושחתים, אכזריים, בעלי קשרים לטרור, עם קשרים לאיראן ושנאה לישראל. זה פשוט מטורף", כתב.

בהמשך השווה את ההתפתחויות להסכם הגרעין שנחתם בתקופת ממשל אובמה. "זה גרוע בהרבה מהסכם הגרעין של אובמה. אני לא מצליח לחשוב על תקדים בהיסטוריה האמריקאית למהלך מופרך כזה", טען.

לוין קרא לישראל לדחות כל הסדר מסוג זה. "ישראל חייבת לדחות אותו לחלוטין - למען ביטחונה שלה וגם למען הביטחון שלנו", כתב. לדבריו, "קטאר ופקיסטן עושות עבודה טובה יותר בייצוג האינטרסים של איראן מאשר אנחנו עושים בתמיכה בבעלת הברית שלנו".

בסיום תהה כיצד יגיבו חברי הקונגרס הרפובליקנים למהלך. "אין סיכוי שהדבר הזה יחמוק מביקורת. משהו כאן מסריח עד השמיים", כתב, והוסיף כי אם הציבור האמריקאי ייחשף לפרטי ההסדר ויבין את משמעותו, התמיכה הציבורית בו תהיה נמוכה מאוד.