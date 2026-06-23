בני סבטי, חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS, תקף בחריפות בשיחה עם ינון מגל ובן כספית בתוכנית הרדיו של 103fm את הממשל האמריקני ואת דונלד טראמפ. סבטי התייחס בדבריו לרפיסות, לטענתו, בניהול המשא ומתן מול איראן.

"רכבת ההרים של טראמפ ממשיכה, פעם היא למטה ופעם למעלה", ציין סבטי בפתח דבריו. "מדברים על שחרור כספים לטובת האיראנים, מגבילים אותנו בלבנון ומצד שני מדברים על זה שאם האיראנים לא ידברו יפה אנחנו נטפל בהם, קשה מאוד להבין את טראמפ", הוסיף וחלק על התנהלות המנהיג האמריקני: "כל המשחקים האלה של תן וקח, משיכת זמן, עושים ברוגז, משחקים קשה להשגה, יש שוטר טוב ושוטר רע, באיראן יש פתאום יותר רדיקליים ופחות, האיש לא שפוי, טראמפ פשוט לא שפוי". סבטי הזהיר מפני עליית בנו של ח'אמנאי לשלטון ואמר: "הבן של ח'אמנאי זה כמו הבן של שלמה המלך ירבעם 'אבי ייסר אתכם בשוטים ואני אייסר אתכם בעקרבים'".

בהמשך השיחה הסביר חוקר האיראן כי הסיכוי להחלפת השלטון באיראן אינו בר ביצוע בתקופה הקרובה, וכי המשטר צפוי להתחזק עם קבלת הכספים. לדבריו, הנשיא האיראני ציין כי הם הספיקו למכור 36 חביות נפט במספר החודשים האחרונים, כאשר 20 מיליון חביות מתוכן הועברו למשמרות המהפכה כדי שימכרו ויכסו על המחסור בתקציבם. "הכסף זורם ישר למשמרות המהפכה", הדגיש סבטי, "הדיל שאנחנו מקבלים זו תוצאה של החלטה אמריקנית לקנות נפט, האמריקנים מממנים את הטרור נגדנו". הוא הוסיף כי כל הנשיאים האמריקנים, למעט אולי ניקסון, הפעילו רסנים חזקים על ישראל, וסיכם את האתגר: "אין לנו חומרי גלם, זה בעיה מאוד קשה, אנחנו עם שכל, חומרה והייטק אבל לפעמים זה לא מוכר לאמריקני הפשוט ברחוב".

סבטי שיתף גם בתחושות של הגולים האיראנים בארצות הברית וביחסם המנוכר לטראמפ, אותו הם מכנים בשמות גנאי. לדבריו, הגולים הופכים את המונדיאל לאירוע מחאה ומגיעים עם הדגל הישן, אך הם חשים בחסרונה של תמיכה מאחור ומסתמכים יותר על ישראל מאשר על האמריקנים. "לכולם ברור שהעימות יחזור, האיראנים בוגדניים, הם רוצים יותר, הם לא הסתפקו ב-6 מיליארד דולר", הדגיש החוקר.

בסיום דבריו שיתף סבטי בידיעה מלפני שלושה שבועות שהותירה אותו בהלם, לפיה דובר חמאס הצהיר כי איראן שוחחה עמם ורוצה להבטיח הפסקת עש ויציאה של כוחות צה"ל מעזה. סבטי הסביר כי ראייה זו תואמת את יסודות המשטר האיראני, שמתחיל בלבנון, מתבצר בגרעין ומגיע עד לעזה, מתוך מחשבה שישראל נמצאת בנפילה. "יש רגע שישראל צריכה לעמוד על שלה, להגיד 'לא', אולי יטכסו עצה וידברו עם האמריקנים כי אנחנו באתגר מאוד גדול", סיכם.