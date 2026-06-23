ועדת הבחירות המרכזית הודיעה כי ביום הבחירות לכנסת לא יתקיימו מבצעי אכיפה בעניין גיוס עריקים, וזאת במטרה לאפשר לכל בעלי זכות הבחירה לממש את זכותם הדמוקרטית ללא מורא.

ההחלטה התקבלה בעקבות פניות שהגיעו לוועדת הבחירות המרכזית והחשש במגזר החרדי.

בעקבות זאת פנו יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת והמשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, וממלא מקום מנכ"ל הוועדה דין ליבנה, ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ולמפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי.

על פי הודעת הוועדה, בתום ההתייעצויות סוכם בין הגורמים כי ביום הבחירות לא ייערכו כלל מבצעי אכיפה בנושא גיוס עריקים. ההחלטה התקבלה נוכח חשיבותה של הזכות לבחור והרצון להבטיח שכל בוחר יוכל להגיע לקלפי ללא חשש.

מפכ"ל המשטרה הדגיש כי לצד ההחלטה, תפעל המשטרה ביום הבחירות בכוחות מתוגברים ברחבי הארץ. לדבריו, מטרת ההיערכות היא להבטיח את קיומן התקין של הבחירות ולשמור על הסדר הציבורי.

השופט סולברג בירך על הסיכום שהושג ועל שיתוף הפעולה בין הגורמים השונים לקראת יום הבחירות.