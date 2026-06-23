הזמר והיוצר אליאב זוהר משיק את הסינגל החדש "אריאל", שנכתב והולחן עבור בתו הבכורה. מדובר בשיתוף פעולה ראשון עם הזמר והיוצר בן צור, יחד עם נתנאל בן גיאת.

השיר מציג את תחושותיו האישיות של זוהר כאב ומבטא הודיה על לידת בתו. בטקסט מתוארים השינוי שחוללה בחייו, תחושת המשמעות החדשה שקיבל וההבטחה להיות לצידה, להגן עליה וללוות אותה לאורך הדרך.

לדברי יוצרי השיר, "אריאל" עוסק באהבה ללא תנאים, בהכרת תודה ובקשר המיוחד שבין אב לבתו.

במקביל לפעילותו המוזיקלית, ממשיך זוהר לעסוק גם ביזמות עסקית. הערב צפוי להיפתח המיזם החדש שבבעלותו, פיצרייה.