השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר השתתף בשאלון המהיר של ערוץ 7 בטיקטוק והתייחס לשורה של סוגיות ביטחוניות ופוליטיות שעל סדר היום.

כשנשאל האם ניתן לומר "לא" לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, השיב בן גביר: "בוודאי". בנושא הלחימה בלבנון הביע התנגדות להפסקת אש ואמר: "בשום פנים ואופן לא להפסקת אש".

בהתייחסו לתיעודים מהמחאות החרדיות שבהם נראו שוטרים מפעילים כוח נגד מפגינים, אמר בן גביר כי מדובר ב"דבר פסול מאוד". לדבריו, "צריך להיות שוויון באכיפה. אני אומר את זה כל הזמן", והזכיר כי שוטר שתועד באחד האירועים כבר הושעה מתפקידו.

השר התייחס גם לסרטון שפרסם עם פעילים פרו-פלסטינים מהמשט ואמר כי מדובר במהלך מוצלח. "סרטון המשט היה מצוין. זה היה מסר לכל העולם. אנחנו בעלי הבית, לא מחלקים סנדוויצ'ים לתומכי טרור", אמר.

בנוגע לעתיד הקואליציה הביע ביטחון בהמשך שלטון גוש הימין: "אני מאמין שאנחנו נהיה עוד פעם, אבל צריך לעבוד קשה, קשה, קשה וכולם צריכים להתעורר".

בן גביר התייחס גם למגעים הפוליטיים בימין וקרא לעופר וינטר לחבור ליו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ'. "אני מקווה שסמוטריץ' ווינטר ירוצו יחד. די עם היוהרה הזאת. תרוץ עם סמוטריץ'. כרגע אתה לא עובר את אחוז החסימה וכל קול שהולך אליך הולך בעצם לבנט ואיזנקוט", טען.

בסוגיית חוק עונש מוות למחבלים אמר בן גביר כי מדובר במהלך חשוב בעל השפעה הרתעתית. "זה דבר נפלא וחשוב, וכבר מרתיע אותם. העובדה שיש פחות ופחות פיגועים, חלק מזה נזקף בזכות החוק הזה", אמר.