נתניהו עם הקצינים עומר מירון/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש ביום חמישי האחרון עם משתתפי קורס קצינים קרביים במילואים בקיבוץ מגדל עוז שבגוש עציון ושוחח עמם על האתגרים הביטחוניים הניצבים בפני ישראל בזירות השונות.

במהלך המפגש התייחס נתניהו למאבק מול איראן ושלוחותיה ואמר כי ישראל ממשיכה לפעול נגדם. "עכשיו אנחנו עומדים מול איראן וגרורותיה. אנחנו הכנו בהם. זה עוד לא נגמר, אבל זה תלוי בעוצמה שלנו", אמר.

לדבריו, עתידה של ישראל תלוי בהמשך בניין הכוח הלאומי והצבאי. "איפה שנהיה עוד 30 שנה - זה תלוי בעוצמה שלנו. ולכן מה שאנחנו עושים כרגע זה בונים עוצמה יתרה", הוסיף.

ראש הממשלה הדגיש את הצורך בהגדלת העצמאות הביטחונית של ישראל, במיוחד בתחום החימוש. "אני רוצה עצמאות חימושית. אני מאוד מעריך את התמיכה שקיבלנו, ואני הבאתי גם במהלך השנים, מידידינו האמריקאים. היום אני אומר: אנחנו צריכים מערך חימוש עצמאי שלנו. אנחנו מייצרים את החימוש של עצמנו", אמר.

בהמשך ציין כי יש להמשיך ולהרחיב את יכולות הייצור, הפיתוח וההכשרה בצה"ל. "להשתחרר מהתלות, לבנות עוד ועוד כוח, להכניס עוד ועוד טכנולוגיה, לאמן עוד ועוד דורות של מפקדים כמוכם - כי זה מה שיקבע בסוף איפה אנחנו נהיה".

את דבריו חתם בפנייה לקציני המילואים: "בעזרת השם ובעזרתכם אנחנו נהיה במקום טוב".