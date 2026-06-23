גיא מרוז נטש את האולפן ערוץ 14

עימות חריף נרשם במהלך שידור תוכנית 'הפטריוטים' בערוץ 14, כאשר הפאנליסט גיא מרוז עזב את האולפן בעקבות חילופי דברים בינו לבין מ"מ המגיש, איתמר פליישמן.

הוויכוח התפתח במהלך דיון שעסק ביו"ר רע"ם, מנסור עבאס. פליישמן מתח ביקורת חריפה על עבאס ותהה, "למה האיש הזה לא במעצר?", תוך שטען כי נפגש עם "הראשים של ארגוני טרור הנאצים".

בהמשך הוסיף פליישמן, "מי יודע מה הוא סיפר להם? מי יודע מה יקרה כשהוא יהיה בממשלה? סוס טרויאני, גייס חמישי".

מרוז קטע את דבריו והגיב בציניות, "גיא חמישי". בתגובה השיב לו פליישמן, "אתה פשוט אידיוט שימושי".

מרוז מחה על הדברים ושאל, "למה אתה מדבר אליי ככה?", ופליישמן השיב, "כי אתה רוצה להצביע לבן אדם שיושב עם ראשי הנאצים".

בעקבות חילופי הדברים החליט מרוז לעזוב את האולפן במהלך השידור.