נשות לוחמים בלבנון הפיצו תיעוד חדש של לינה מעורבת בבית מג"ד שריון בלבנון.

בתיעוד נראית חיילת שישנה יחד עם הלוחמים במיטות צמודות. התיעוד הגיע לידי נשות הלוחמים של הגדוד וחולל סערה.

אשת אחד הלוחמים, כתבה: "מפקד הגדוד דתי ושומר מצוות, אני שולחת את בעלי להילחם וסומכת עליו ב-100 אחוז, אבל מדובר בטירוף ומצב לא נורמלי שמאלצים אותו לישון עם בחורה ראש-זנב באותו חדר במיטות צמודות. איפה נבחרי הציבור? איפה הרב הראשי לצה"ל?".

מארגון נשות לוחמים למען קדושת המחנה בארגון חותם נמסר: "צמרת צה"ל הוכרעה בידי ארגוני הפמיניזם הרדיקלי ובג"ץ. הערבוב בשטח מגיע לשיאים מחרידים. העדויות הקשות והתיעודים לא מפסיקים לזרום אלינו ודברי רב הגדוד מהשריון שפורסמו בשבוע על רמת הפריצות בשטח, מה שמוביל כאזהרת התורה לסילוק שכינה חס וחלילה, היו אמורים להגיע לישיבת הממשלה לצורך קבלת החלטות ברורות.

אנו דורשות מנבחרי הציבור ומשר הביטחון ישראל כ"ץ להתעשת ולהתעורר. אין שום דרך לדבר על גיוס החרדים כל עוד שומרי מצוות לא יכולים לשרת כהלכה", הם סיכמו.