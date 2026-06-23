דובר צה"ל, תת-אלוף אפי דפרין, השתתף הבוקר ביומה האחרון של ועידת המדיניות הבינלאומית של JNS.

בפתח דבריו ביקש דפרין לשתף את הנוכחים בנקודת מבטו האישית על המקום שבו נמצאת המדינה כיום, והסביר מדוע הוא נותר אופטימי למרות החוויות שצבר.

בדבריו התייחס דפרין לשותפות של ישראל באזור וציין כי בעקבות הסכמי אברהם, שהתאפשרו בזכות הנהגתו של הנשיא טראמפ, נבנתה ארכיטקטורה אזורית חדשה המבוססת על אינטרסים והזדמנויות משותפות. דפרין שיתף כי פגש מנהיגים צבאיים ברחבי המזרח התיכון שרצו לעבוד יחד עם ישראל. בהמשך התייחס לאתגר ההסברתי בשדה הקרב והבהיר: "חיילינו מתמודדים עם אויב המסתתר בתוך אוכלוסייה אזרחית, זהו שדה הקרב שהם ניצבים מולו". הוא הוסיף: "ולמרות הכול, הם ממשיכים לפעול בדיוק מרבי ובהתאם לערכים שמגדירים את צה"ל, אויבינו רואים בערכים שלנו חולשה, אנחנו רואים בהם את מקור כוחנו".

הדובר סיפר על ביקור שערך אצל לוחמת צעירה מיחידתו, מתעדת מבצעית שנפצעה מכטב"ם נפץ ששיגרו מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון, וציין כי פגש לוחמת ממוקדת במשימה שביקשה רק לשוב לפעילות. דפרין פירט את האסטרטגיה המבצעית העדכנית והסביר כי מתוך ניסיון כואב נלמד שהגנה על האזרחים אינה מאפשרת המתנה למתקפה הבאה, וכי הפסקת אש לא תהיה חזרה למציאות של ערב המלחמה. "כיום צה"ל פועל באופן יזום, נוטל יוזמה, מסיר איומים לפני שהם הופכים למתקפות ומונע מאויבינו להשתקם", הדגיש והוסיף כי החיילים יישארו בחזית כחיץ עד שהאיום יוסר.

בנאומו נגע תא"ל דפרין באסון טנק המג"ד בסוף השבוע האחרון, וסיפר על ביקור השבעה שערך אצל משפחתו של סגן-אלוף דור בן שמעון, נהרג בעת שהוביל את חייליו בדרום לבנון. הוא ציין כי המג"ד קרא לבתו התינוקת גאיה לזכר חברו הקרוב, רב-סרן גיא נזרי שנפל לאחר שנפצע בקרב בג'באליה. "ביניהם ניתן לראות משהו שהוא ישראלי עמוק, אחווה, אחריות וזיכרון שהופך לחיים", אמר הדובר. לסיכום דבריו הדגיש דפרין כי לאחר יותר משלושים שנות שירות, הוא קובע בביטחון שהעוצמה הגדולה ביותר של המדינה אינה הטנקים, המטוסים או הטכנולוגיה, אלא האנשים עצמם.