סינייה קבב היא מנה אלג'יראית המשלבת בשר מתובל, ירקות צלויים ובצק זהוב המכסה את הכול.

השף ארתור בורלקה מגיש את המנה במשך שנים במסעדת ג'וי בממילא, וכעת אפשר להכין אותה גם בבית.

למנה שלושה מרכיבים מרכזיים - קבב עסיסי, סלט "משוויה" חריף ובצק ביתי. לאחר הכנת כל אחד מהם מאחדים אותם למחבת אחת, מכסים בבצק ואופים עד להזהבה.

להכנת הקבב מערבבים 400 גרם בשר בקר טחון עם בצל קצוץ, צרור פטרוזיליה, מלח ופלפל. יוצרים 5-6 קציצות בינוניות וצולים על גריל חם כחמש דקות מכל צד, עד שהן שחומות מבחוץ ועסיסיות מבפנים.

במקביל מכינים את סלט המשוויה באמצעות חציל בלאדי, שלושה פלפלים חריפים, שתי עגבניות ושני בצלים. צולים את כל הירקות עד שהם מעט חרוכים, קוצצים גס, מערבבים ומתבלים במלח, פלפל ולפי הטעם גם בפפריקה מתוקה או חריפה.

להכנת הבצק מערבבים חצי קילו קמח עם שמרים, מים קרים, מלח ומעט שמן. לשים עד לקבלת בצק חלק ורך, מניחים להתפחה של כשעה ולאחר מכן מרדדים לעלה דק שיכסה את כל המחבת.

מסדרים את הקבב והמשוויה במחבת גדולה, מניחים מעל את הבצק ומכניסים לתנור שחומם מראש ל-250 מעלות למשך כ-20 דקות, עד שהבצק מזהיב. עם ההגשה מזלפים מעל טחינה ומגישים כשהמנה חמה.

ג'וי בממילא היא מסעדת שף בשרית הפועלת במבנה לשימור בלב שדרת ממילא בירושלים, במרחק הליכה מחומות העיר העתיקה. לאחרונה הפכה המסעדה לכשרה למהדרין בכשרות בד"ץ הרב מחפוד, והיא מתמחה בטיפול ובצלייה של בשר תוך שימוש במרכיבים טריים המוכנים במטבח המקום.

ג'וי בממילא - מסעדת שף זוכת שבחים

ג'וי בממילא היא ללא ספק אחת המסעדות המעניינות בממילא, השף ארתור בורלקה מיישם שם "גריל האוס". מסעדה בשרית בכשרות מהדרין בד"ץ מחפוד המתמחה בטיפול וצלייה של בשר,

המסעדה שוכנת במבנה לשימור בלב שדרת ממילא בירושלים במרחק הליכה מחומות העיר העתיקה. רק לאחרונה, ג'וי בממילא הפכה לכשרה למהדרין של הרב מחפוד, המנות מיוצרות במטבח המקומי של המסעדה באופן מוקפד, ובעזרת מרכיבים טריים וטעם סופי עשיר.

כתובת: ממילא, ירושלים | הכשרות: כשר למהדרין - הרב מחפוד

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