במרכז הרפואי רמב"ם בחיפה בוצע לאחרונה טיפול חדשני, ראשון מסוגו בישראל, שבמהלכו נגמל מטופל מהתמכרות לתרופות אופיואידיות בתוך כ-20 דקות. הטיפול בוצע במסגרת מחקר בינלאומי ובאמצעות טכנולוגיה שפיתחה חברת "אינסייטק" הישראלית.

המטופל, גבר בשנות ה-40 לחייו ותושב הצפון, החל להשתמש במשככי כאבים בעקבות פציעת צוואר שעבר לפני מספר שנים.

לדבריו של ד"ר אמיר מינרבי, מנהל המכון לרפואת כאב ברמב"ם, צריכת התרופות הלכה וגדלה עם השנים עד שהגיעה לכ-130 כדורים ביום, גם לאחר שהכאב המקורי פחת.

במהלך הטיפול ביצעו מומחי רמב"ם התערבות ממוקדת בפעילות החשמלית של גרעין האקומבנס (Nucleus Accumbens), אזור במוח הקשור לתחושות תגמול, סיפוק והנאה.

הטיפול נעשה באמצעות טכנולוגיית גלי קול ממוקדים תחת בקרה של MRI, ללא צורך בניתוח פולשני וללא פגיעה ברקמת המוח.

ד"ר ליאור לב טוב, מנהל היחידה לנוירוכירורגיה תפקודית ברמב"ם ומוביל המחקר, סיפר כי כבר במהלך ההליך זוהתה ירידה משמעותית בתשוקה לתרופה. לדבריו, שבוע לאחר הטיפול התקבלו בדיקות שליליות לאופיואידים, והמטופל דיווח על היעלמות מוחלטת של הדחף לשימוש בתרופה.

לדברי החוקרים, נרשמה גם ירידה משמעותית בצריכת הסיגריות של המטופל, משלוש קופסאות ביום לכמות מזערית, וכן היעדר דחף לצריכת אלכוהול. "בטיפול שנמשך כ-20 דקות נטו, המטופל שלנו נגמל לחלוטין מתלות קיצונית שליוותה אותו במשך שנים", אמר ד"ר לב טוב.

המחקר מתבצע כיום במספר מצומצם של מרכזים רפואיים בארצות הברית וברמב"ם, כחלק מניסוי בינלאומי רחב יותר. לפי הצוות הרפואי, התוצאות שהתקבלו עד כה מעודדות ומצביעות על אפשרות לשמור לאורך זמן על הישגי הגמילה.

ברמב"ם מציינים כי הטכנולוגיה עשויה בעתיד לשמש גם לטיפול במגוון רחב של מצבים רפואיים נוספים, ובהם התמכרויות שונות, הפרעה טורדנית-כפייתית (OCD), פוסט-טראומה, הפרעות אכילה, דיכאון, מחלות כאב ואף מחלות נוירולוגיות וקוגניטיביות.

ד"ר לב טוב סיכם כי מדובר בפלטפורמה טיפולית חדשה בעלת פוטנציאל רחב. "זו פריצת דרך מדעית ממדרגה ראשונה שעשויה לשנות את הדרך שבה אנחנו מטפלים במחלות מורכבות ובמצבים שפוגעים באיכות חייהם של מיליוני בני אדם ברחבי העולם", אמר.