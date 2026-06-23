הרב דב ליאור מגבה את רבני ישיבות ההסדר ללא קרדיט

נשיא רבני ארגון "תורת הארץ הטובה", הרב דב ליאור, הביע תמיכה פומבית בעשרות רבני ישיבות ההסדר, המכינות והישיבות הגבוהות שהודיעו כי יפסיקו לשלוח תלמידים לחיל השריון בעקבות שילוב לוחמות בטנקים.

בתיעוד שפורסם, התייחס הרב ליאור לסוגיה וטען כי שמירה על "קדושת המחנה" היא ערך יסודי גם בזמן מלחמה. "אצלנו בתורה מוזכר במפורש: 'והיה מחניך קדוש'. זו סגולה רוחנית כדי שחברי המחנה ינצחו במלחמה", אמר.

לדבריו, יש להתנגד לשירות משותף של לוחמים ולוחמות ביחידות השדה. "חשוב מאוד לעמוד על זה בתוקף, לכל שלוחי הציבור שלנו, שלא להסכים בשום אופן שתהיינה פלוגות מעורבות בשירות של בנים ובנות", אמר. הרב הוסיף כי שילוב כזה עלול, לדבריו, "להביא לפריצת גדרי הצניעות".

הרב ליאור התייחס גם לטענות שלפיהן שילוב נשים ביחידות הלוחמות נובע מצורך מבצעי: "זה לא שהכרחיות צבאית היא גורמת לזה. הציבור שלנו צריך להיכנע לטרור של אלו שנלחמים נגד קדושת המחנה? צריכים לעמוד בתוקף".

דבריו מצטרפים לגילוי דעת שפרסמו רבני ארגון "תורת הארץ הטובה", בראשות הרב ליאור והרב יעקב אריאל. במסמך נכתב כי שילוב לוחמות בחיל השריון מהווה, לשיטתם, "איסור תורה חמור", וכי המהלך עלול לפגוע הן בחיילים הדתיים והן במערך הלחימה.