ועידת מרכז השלטון המקומי MUNI EXPO 2026 נפתחה הבוקר (שלישי) במעמד ראשי מדינות, שרי ממשלה וראשי רשויות מכל רחבי הארץ.

באירוע הפתיחה לקחו חלק גם שגרירים, בכירי מערכת הביטחון ונציגים מהמגזר העסקי. הוועידה השנתית מתמקדת השנה בנושא השותפות והחוסן הלאומי והמקומי.

חיים ביבס, יו"ר מרכז השלטון המקומי אשר פתח בנואומו את הוועידה, קרא לשינוי סדרי העדיפויות של הממשלה כלפי הרשויות המקומיות.

"הממשלה צריכה להקים תוכנית לאומית דחופה לחיזוק החוסן החברתי, לא דוח, לא ועדה, אלא תוכנית אמיתית", הדגיש ביבס בדבריו.

הוא הוסיף כי בכל המערכות הפוקדות את מדינת ישראל כבר יותר משנתיים, השלטון המקומי הראה שוב שהוא הכתובת הראשונה והטובה ביותר לאזרחים, וכי ראשי הרשויות והצוותים המקצועיים הם אלו שניצבים בקו הראשון.

שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, יצחק וסרלאוף, התייחס גם הוא בוועידה תחת הכותרת 'שותפות מנצחת' לאתגרים הניהוליים העומדים לפתחו של הממשל: "הרבה אנשים בטוחים שברגע שמעבירים החלטת ממשלה - תוך שעתיים היא כבר יוצאת לפועל, אבל למדוד ולממש החלטה כזו זה עסק מורכב".

השר וסרלאוף פירט את הפעולות שמבצע משרדו על מנת להקל על הרשויות המקומיות, במיוחד לאור המציאות הביטחונית המורכבת: "המשרד שלנו הופך עולמות כדי לחתוך ולייעל את הבירוקרטיה, בטח עכשיו כשהרשויות מתמודדות עם מלחמה". הוא סיכם כי החוכמה אינה רק לקבל את ההחלטה באופן רשמי, אלא לבחון תוך כמה זמן התושב בקצה ירגיש את השינוי בפועל.