משרד הבריאות עדכן כי תוצאות הבדיקות שבוצעו לשני אנשים ששבו מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ועוררו חשד להידבקות באבולה נמצאו שליליות.

הבדיקות בוצעו בהתאם לנהלים המקצועיים ולהנחיות הבינלאומיות המקובלות להתמודדות עם מחלות מידבקות בעלות סיכון גבוה.

במשרד הבריאות הדגישו כי נכון לעכשיו לא אובחן בישראל מקרה מאומת של אבולה. עוד נמסר כי שני המטופלים ממשיכים לקבל טיפול רפואי בהתאם למצבם.

אבולה אינה מועברת באוויר, והדבקה מתרחשת במגע ישיר עם אדם חולה בעל תסמינים או באמצעות מגע עם דם, נוזלי גוף או הפרשות. במשרד הבריאות ציינו כי הם ממשיכים לעקוב אחר התפרצות המחלה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ובאוגנדה.

עוד נמסר כי מתקיימת היערכות מערכתית להבטחת מוכנות מיטבית של מערכת הבריאות לכל תרחיש אפשרי. במקביל שב המשרד וקרא לציבור להימנע מנסיעות שאינן חיוניות לאזורים שבהם קיימת תחלואה פעילה באבולה.

משרד הבריאות הנחה כי נוסעים השבים מאזורים אלה ומפתחים חום או תסמינים חריגים בתוך 21 ימים ממועד החזרה, יישארו בבית, יימנעו ממגע עם אחרים וייצרו קשר טלפוני עם מוקד "קול הבריאות".