שרים וחברי כנסת מהליכוד הגיבו בשיחה עם ערוץ 7 לדבריו של יו"ר מפלגת "ביחד" נפתלי בנט, שאמר בתוכנית "המנגנון" בכאן 11 כי שטחי C יהיו חלק ממדינת ישראל, בעוד שטחי A ו-B יישארו במסגרת אוטונומיה פלסטינית.

בתשובה לשאלת ערוץ 7 מה נדרש לעשות עם שטחי A ו-B, הציגו חברי הכנסת והשרים שורה של עמדות שונות.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר השיב בקצרה: "החלת ריבונות". שר התפוצות והמאבק באנטישמיות עמיחי שיקלי אמר כי "היעד הבא הוא סיכול תוכנית פיאד להקמת מדינת טרור בלב ארצנו וביטול הסכמי אוסלו. לעולם לא יהיה שלום עם הפלסטינים. לעולם".

סגן יו"ר הכנסת, ח"כ ניסים ואטורי, קרא להרחבת ההתיישבות היהודית ואמר כי אינו רואה אפשרות לביטחון לאזרחי ישראל לצד "רשות טרוריסטית". הוא קרא "לגרש את כולם ולהקים ישובים יהודים, רק כך נביא ביטחון לישראל". ח"כ טלי גוטליב הסתפקה במסר קצר: "חוות ועוד חוות ועוד חוות".

ח"כ קטי שטרית טענה כי דבריו של בנט חושפים תמיכה מעשית בהקמת מדינה פלסטינית. לדבריה, "הפתרון אינו טיפוח של פצצה מתקתקת בלב הארץ, אלא החלת ריבונות ישראלית, חיזוק ההתיישבות, פירוק תשתיות הטרור והבטחת שליטתה הביטחונית המלאה של ישראל מבלי להתנצל".

ח"כ עמית הלוי קרא לקדם תהליך של פירוז מואץ, להקים בסיסים ומוצבים של צה"ל ולהעביר סמכויות מגורמי הרשות הפלסטינית לגורמים מקומיים. לדבריו, יש לפעול לביטול האוטונומיה הפלסטינית בהדרגה.

ח"כ משה פסל הציע מודל של ניהול מקומי באמצעות ראשי ערים, במקום אוטונומיה פלסטינית - "ראשי ערים שינהלו בכל עיר את חיי האזרחים הערבים מאשר אוטונומיה פלסטינית". לדבריו, "האזרחים הערבים ביהודה ושומרון יצביעו לפרלמנט הירדני".

ח"כ אושר שקלים תקף בחריפות את בנט ואמר כי "נוביל להחלת ריבונות ביהודה ושומרון ובבקעת הירדן, לביטול הסכמי אוסלו ולהתיישבות מלאה בכל שטחי המולדת".

גם ח"כ אביחי בוארון מתח ביקורת על בנט ואמר כי "בנט הוא האיש שבגללו פוניתי מביתי ביישוב עמונה. הוא עבד על כולנו ואפשר את פינוי הישוב. בנט הוא איש שמאל מסוכן, בלי עקרונות ובלי עמוד שדרה, ובשום צורה הוא לא ראויי להיות מנהיג במדינת ישראל".

עוד הוסיף, "אנחנו לא נתגדר רק בשטחי C חס וחלילה, אנחנו נתיישב ונחזק את אחיזתנו בכל המרחב הפתוח ביהודה ושומרון. כולל בשטחי 'A ו-B' ונמחק את אוסלו ברגליים. יש שם אדמות מולדת שמחכות לנו. וזה הייעוד שלנו, זו המשימה שלנו לתקופה הקרובה. בשם ה' נעשה ונצליח".