אם בעבר היה מקובל להמתין יום או יומיים למשלוח, כיום יותר ויותר עסקים מבינים שהזמן הוא אחד המשאבים היקרים ביותר שלהם. לכן שירותי משלוחים מהיום להיום הפכו לכלי עבודה חיוני עבור חברות, משרדים, מעבדות, עורכי דין, מוסכים, חנויות אונליין ועסקים רבים נוספים.

כששעתיים עושות את כל ההבדל

בעלי עסקים נוטים לחשוב על משלוחים רק כאשר צריך להעביר חבילה מנקודה אחת לנקודה אחרת. בפועל, משלוח הוא לעיתים קרובות החוליה האחרונה בשרשרת השירות ללקוח.

כאשר חלק חילוף לא מגיע בזמן למוסך, הרכב נשאר מושבת.

כאשר מסמך חשוב לא מגיע למשרד עורך דין, דיון עלול להידחות.

כאשר מוצר לא מגיע ללקוח במועד שהובטח לו, העסק עלול לאבד את אמונו.

במקרים רבים, העלות של עיכוב במשלוח גבוהה בהרבה מעלות המשלוח עצמו.

לא רק מהירות - גם זמינות

אחת הטעויות הנפוצות היא לחשוב שמשלוח מהיר נמדד רק במהירות הנהיגה.

בפועל, הפרמטר החשוב ביותר הוא זמן התגובה.

לקוחות רבים מעדיפים לעבוד עם חברה שעונה לטלפון מיד, מספקת תשובה ברורה ויודעת להוציא שליח למשימה בזמן קצר.

במקרים דחופים, זמינות מיידית חשובה לא פחות מזמן הנסיעה עצמו.

עסקים מחפשים ודאות

הצורך המרכזי של בעלי עסקים אינו רק לשלוח חבילה.

הם מחפשים לדעת:

מתי השליח יגיע.

מתי בוצע האיסוף.

היכן נמצא המשלוח.

מתי בוצעה המסירה.

לכן מערכות מעקב, אישורי מסירה ועדכונים בזמן אמת הפכו לחלק בלתי נפרד משירות משלוחים מקצועי.

למה יותר ויותר עסקים עוברים למשלוחים מהיום להיום?

בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית בביקוש לשירותי משלוחים מהירים.

הסיבה פשוטה: לקוחות התרגלו לקבל שירות מהיר יותר בכל תחום.

מה שבעבר היה נחשב שירות VIP, הפך כיום לסטנדרט.

עסקים שמצליחים להגיב מהר יותר, לספק מהר יותר ולעמוד בהבטחות שלהם - נהנים מיתרון תחרותי משמעותי.

משלוח אקספרס הוא לא הוצאה - הוא כלי עבודה

עסקים רבים בוחנים רק את מחיר המשלוח, אך לא תמיד מחשבים את העלות האמיתית של עיכוב.

לקוח שממתין לחלק חילוף, מסמך דחוף שלא הגיע בזמן או מוצר שהתעכב בדרך עלולים לעלות לעסק הרבה יותר מעלות המשלוח עצמו.

לכן יותר ויותר עסקים בוחרים בשירותי משלוח אקספרס ובשירותי משלוחים מהיום להיום, מתוך הבנה שמהירות, זמינות ושירות מקצועי הם חלק בלתי נפרד מחוויית הלקוח.

הרבה מעבר להעברת חבילות

עולם המשלוחים של היום שונה לחלוטין מזה שהיה לפני עשור.

לקוחות מצפים לקבל עדכונים בזמן אמת, אישורי מסירה, זמינות גבוהה ושירות אישי.

חברות משלוחים שמצליחות לספק את כל אלה הופכות לחלק בלתי נפרד מהפעילות העסקית של לקוחותיהן.

לצד פעילותה בתחום המשלוחים המהירים, מפעילה Send Delivery את Deliverim - פורטל המשלוחים של ישראל, המרכז חדשות, מדריכים מקצועיים, השוואות מחירים, תוכן מקצועי ועדכונים שוטפים מעולם המשלוחים. הפורטל נועד להנגיש ידע מקצועי לבעלי עסקים, שליחים ולקוחות פרטיים, ולשמש כמרכז מידע מוביל לענף המשלוחים בארץ.

לסיכום

בסופו של דבר, משלוחים אינם רק העברת חבילה מנקודה א' לנקודה ב'. הם משפיעים על שירות הלקוחות, על המוניטין של העסק, על שביעות הרצון של הלקוחות ועל היכולת לעמוד בהתחייבויות.

בעולם שבו כל שעה קובעת, עסקים מבינים יותר ויותר שמשלוחים מהיום להיום אינם מותרות, אלא כלי עבודה חיוני שמאפשר להם לפעול מהר יותר, לשרת טוב יותר ולהישאר צעד אחד לפני המתחרים.