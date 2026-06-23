סמוטריץ' על הלחימה בלבנון MUNI EXPO 2026

שר האוצר וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני בצלאל סמוטריץ' התייחס היום (שלישי) לסוגיות הביטחוניות והפוליטיות המרכזיות בוועידת מרכז השלטון המקומי MUNI EXPO 2026.

בדבריו טען כי ישראל ממשיכה להעמיק את הישגיה בזירות הלחימה השונות תוך שמירה על חופש פעולה ביטחוני מלא.

בנוגע לאיראן אמר סמוטריץ' כי "צה"ל נמצא היום במרחק החלטה של הדרג המדיני מלפעול מעל טהרן ולעשות את מה שנדרש". לדבריו, "איראן חשופה לחלוטין. היא חלשה הרבה יותר - גם צבאית וגם שלטונית. הצלחנו לעכב משמעותית את תוכניות הגרעין ואת פרויקט הטילים שלה".

"צה"ל במרחק החלטה אחת שנהיה מעל איראן תוך 3 שעות", אמר וציין כי "המשטר האיראני הפסיד עד כה במבצע האחרון למעלה מ-400 מיליארד דולר".

בהתייחסו למגעים המדיניים ולביקורת מצד לוחמים בצפון, הדגיש כי ישראל אינה מחויבת להסכמים שעלולים לפגוע בביטחונה. "אנחנו לא מחויבים למשא ומתן הזה ואנחנו לא מחויבים להסכמים האלה. הצבנו את הקווים האדומים שלנו ואנחנו יודעים לעמוד עליהם בנחישות. יש לנו חופש פעולה מלא", אמר.

לדבריו, ישראל אינה חלק ממנגנון הפיקוח בלבנון מרצונה החופשי, אך ממשיכה לפעול שם להעמקת ההישגים המבצעיים. "אנחנו נמשיך למנוע את ההתעצמות של חיזבאללה כפי שעשינו עד היום. לכן גם לא היינו מוכנים לשבת סביב שולחן המשא ומתן הזה", ציין.

סמוטריץ' התייחס גם ללחימה ברצועת עזה וטען כי ישראל הרחיבה את שליטתה בשטח. "אנו מרחיבים את שטח השליטה שלנו בעזה. אנו שולטים ב-70 אחוזים מעזה", אמר, והוסיף כי "אין מלחמה בלי אילוצים, ולכן כדאי לא להיות פופוליסטיים".

בהמשך התייחס ליחסי ישראל וארצות הברית ואמר כי "טראמפ הלך איתנו כברת דרך ארוכה ואסור להיות כפויי טובה".

לצד זאת מתח ביקורת על יריביו הפוליטיים וטען כי "יש ציר מאירופה לגורמים בממשלת איזנקוט העתידית, שרוצים לגלגל לאחור את כל מה שהקמנו. אם השמאל יעלה לשלטון הם יסגרו את ערוץ 14. מנסים גם עכשיו לעשות סיכול ממוקד למנכ"ל רמ"י החדש יהודה אליהו".

בסיום דבריו התייחס גם ליחסי הציונות הדתית והחברה החרדית. "אנחנו לא רוצים לריב עם אחינו החרדים, אך רוצים לשלב אותם בכלכלה ובצבא", אמר. "הציונות הדתית מוכיחה את החיבור בין תורה לעבודה".