ועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון לענייני יהודה ושומרון, בראשות ח"כ צבי סוכות, קיימה דיון שעסק בנוהל השעיה או פיטורי רבש"צים ביהודה ושומרון.

הדיון התמקד במעמדם התעסוקתי של הרבש"צים, בסמכויות הגורמים השונים ובתנאים להפסקת כהונתם.

בפתח הדיון אמר ח"כ סוכות כי הרבש"צים מהווים גורם מרכזי בשמירה על ביטחון היישובים. "הרבש"צים ביהודה ושומרון הם מקור הידע המרכזי והניסיון המצטבר בגזרה שלהם. חיילים ומפקדים מתחלפים, אך הרבש"צים נשארים שנים ארוכות ומכירים טוב יותר מכולם את המציאות בשטח", אמר.

לפי נתוני משרד הביטחון שהוצגו בדיון, הסמכות לפטר רבש"ץ המועסק על ידי רשות מקומית נתונה לרשות עצמה, בעוד שהסמכות לבטל את כתב המינוי המבצעי נתונה למח"ט.

ביטול כתב המינוי יכול להיעשות במקרים של אי-כשירות רפואית או מבצעית, עבירות פליליות, הפרת הוראות ביטחוניות, רשלנות בתפקיד או שימוש בלתי תקין בציוד צבאי.

ח"כ סוכות טען כי בפועל המח"ט הוא הגורם שמכריע אם רבש"ץ יוכל להמשיך בתפקידו. לדבריו, אף שהפיטורים מבוצעים רשמית על ידי הרשות המקומית, ביטול כתב המינוי מוביל למעשה לסיום עבודתו. "קיים פער בין המעסיק הפורמלי לבין הגורם שמחזיק בפועל בכוח ההכרעה לגבי המשך העסקתו של הרבש"ץ", אמר.

קצין ההגנה המרחבית, סא"ל אליצור טרבלסי, ציין כי תפקיד הרבש"ץ ביהודה ושומרון מורכב במיוחד. "המציאות שבה פועלים הרבש"צים ביהודה ושומרון שונה מאוד מזו של רבש"צים במקומות אחרים. ההתמודדות המבצעית מורכבת יותר ואנחנו נדרשים להבטיח גם את ביטחון התושבים וגם את יכולתם של הרבש"צים לבצע את תפקידם באופן מקצועי", אמר.

ראש היחידה לאזרחים עובדי צה"ל, נועם שליסלברג, הציג את הצעדים שננקטו בשנים האחרונות לשיפור תנאי הרבש"צים. לדבריו, משרד הביטחון שילש את התקציב המיועד למימון הרבש"צים באמצעות המועצות, ובמקביל הוכפל שכרם ביותר מפי שניים במסגרת מהלך שקידם משרד הפנים באישור משרד האוצר.

בסיום הדיון הודיע ח"כ סוכות כי הוועדה תמשיך לעסוק בנושא ותקיים דיון נוסף בהשתתפות גורמי מקצוע מתחום המשפטים ודיני העבודה. לדבריו, אם יתברר כי קיימים ליקויים במבנה הסמכויות הנוכחי, יישקל קידום תיקוני חקיקה בנושא.