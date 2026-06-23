ועדת הכלכלה דוברות הכנסת, דני שם טוב

ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ דוד ביטן, אישרה היום (שלישי) לקריאה שנייה ושלישית את ההצעה הממשלתית להקמת רשויות תחבורה ציבורית מטרופוליניות ורשות ארצית.

הצעת החוק, שפוצלה מחוק ההסדרים של השנה שעברה, נועדה להעביר את סמכויות ניהול התחבורה מהשלטון המרכזי לגופים אזוריים המכירים את צורכי השטח, כמקובל במדינות ה-OECD.

בשלב הראשון יוקמו רשויות מטרופוליניות באזורי תל אביב, ירושלים וחיפה, ובשלב הבא תוקם רשות באזור באר שבע.

ההצעה אושרה פה אחד בקולותיהם של היו"ר ביטן, ח"כ יוראי להב הרצנו, ח"כ איתן גינזבורג וח"כ אתי עטיה. יו"ר הוועדה ביטן בירך את השותפים, ושיבח את שרת התחבורה מירי רגב ואת משרד התחבורה על נכונותם לוותר על סמכויות לטובת המהלך.

ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן, וסגן ראש עיריית תל אביב, אסף זמיר, בירכו על ההסכמות וציינו כי המהלך מהווה בשורה משמעותית לתושבים ועשוי להשפיע על איכות החיים ויוקר המחיה.

מנכ"ל משרד התחבורה, משה בן זקן, הגדיר את אישור החוק כיום היסטורי לאזרחי ישראל לאחר כשלושה עשורים של ניסיונות לקדמו. מנגד, ח"כ יוראי להב הרצנו הציג הסתייגויות וציין כי השינוי אינו מלא כל עוד הרשויות המקומיות לא יוכלו להפעיל תחבורה ציבורית בסופי שבוע.

במסגרת הנוסח שאושר, נקבעו הסכמות מפורטות לגבי הרכב המועצות, כוח ההצבעה של הערים השונות, ומנגנוני גמישות ליציאה מהרשות המטרופולינית עבור חלק מהערים עד מרץ 2029.

הרשויות החדשות יהיו אחראיות על קביעת מסלולי אוטובוסים ולוחות זמנים, הענקת רישיונות למוניות, תכנון שבילי אופניים, ניהול מרכזי בקרת רמזורים ואכיפת נסיעה בנת"צים. כוח ההצבעה של כל עיר ייקבע בשיעור של 80% לפי מספר תושביה, ו-20% לפי היקף נתיבי התחבורה הציבורית הפעילים בה. בעקבות הדיונים הוחלט להכניס את צור הדסה למטרופולין ירושלים ולהוציא ממנו את מבשרת ציון, לאחר שראש המועצה יורם שמעון הביע חשש מפני העברת כלל המשאבים לירושלים.

בנוסף להקמת הרשויות, הוועדה אישרה תיקון עקיף לפקודת התעבורה המבטל את "חוק החניונים". בעקבות התיקון, בעלי חניונים פרטיים לא יחויבו עוד לגבות מחיר לפי דקה, והם יחזרו לגבות תשלום עבור שעה ראשונה שלמה ולאחר מכן לפי יחידות של רבע שעה. סעיף זה ייכנס לתוקף ארבעה חודשים לאחר פרסום החוק ברשומות, בעוד שיתר חלקי החוק ייכנסו לתוקף כעבור שישה חודשים.

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', מסר בעקבות האישור: "ישראל היא אחת המדינות הצפופות בעולם, ולכן נדרשים כלי ניהול מתקדמים יותר. הקמת רשויות תחבורה מטרופוליניות היא רפורמה שנמצאת בקונצנזוס מקצועי רחב כבר למעלה מ-30 שנה, ומהווה סטנדרט מקובל בכל המדינות המפותחות".

הוא הוסיף כי הרשויות החדשות יאפשרו תכנון וניהול יעילים יותר, שיתוף פעולה הדוק עם השלטון המקומי והאצת פתרונות לצמצום הגודש בכבישים.