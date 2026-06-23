ערוץ אל-ג'דיד הלבנוני דיווח כי המשא ומתן המדיני המתנהל בין ישראל ללבנון עשוי לכלול דיונים על החלפת שרידיו של הנווט הנעדר רון ארד בתמורה לאסירים לבנונים.

הדיווח פורסם שעות ספורות לפני פתיחת הסבב החמישי של המשא ומתן הישיר בין ישראל ללבנון בוושינגטון. לפי הערוץ, סוגיית רון ארד צפויה לעלות במסגרת המגעים המתנהלים בין הצדדים.

במקביל, שר החוץ הלבנוני יוסוף רג'י התייחס לשיחות ואמר כי ארצו מבקשת תמיכה מפורשת ממדינות ערב כדי לשמר את עצמאות ערוץ המשא ומתן הלבנוני-ישראלי מהמסלול האמריקני-איראני.

לדבריו, לבנון חייבת להיות שותפה פעילה בכל מסגרת אזורית שתעסוק בעתיד המזרח התיכון. "לבנון לא יכולה להרשות שגורלה יוכרע בשולחנות שבהם לא יושבים לבנונים", אמר.

בישראל דוחים לפי שעה את האפשרות שסוגיית רון ארד תעמוד על סדר היום של השיחות. גורמים ישראלים מסרו כי אין בידיהם מידע חדש בנוגע לפרשה, וכי לא מתקיימת היערכות לדון בנושא במסגרת המפגש בוושינגטון.

רון ארד, נווט חיל האוויר, נפל בשבי בלבנון בשנת 1986 לאחר שנטש את מטוסו במהלך פעילות מבצעית. מאז נותר גורלו לוט בערפל.