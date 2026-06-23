עדות חריגה של טייס קרב אמריקני שחולץ לאחר שמטוסו הופל בשמי איראן מעוררת עניין רב בקהילת המודיעין בארצות הברית.

על פי דיווח שפורסם ב-CNN, הטייס סיפר במהלך תחקור מבצעי כי הבחין במערך כטב"מים יוצא דופן שפעל בתיאום מלא באוויר.

לפי ארבעה גורמים המעורים בפרטי התחקיר, הטייס תיאר קבוצת כטב"מים שנעה כמערכת אחת ולא ככלים נפרדים. לדבריו, המבנה הזכיר מדוזה, כאשר מתחת לכלים המרכזיים נראו כטב"מים קטנים יותר שנעו עמם באופן מסונכרן.

הטייס תיאר "כמה כטב"מים שפעלו כגוף אחד". גורם נוסף סיפר כי בעיני הטייס המרחב האווירי נראה כמו "שדה מוקשים של כטב"מים". העדות הועברה לגורמי המודיעין זמן קצר לאחר חילוצו.

האירוע התרחש לאחר הפלת מטוס F-15 אמריקני במהלך הלחימה מול איראן. על פי הדיווח, שני אנשי הצוות נטשו את המטוס. הטייס חולץ בתוך שעות, בעוד הנווט הצליח להסתתר באזור הררי במשך יותר מיממה עד שחולץ אף הוא. לא ידוע אם הנווט הבחין באותה תופעה.

במערכת המודיעין האמריקנית אין בשלב זה הסכמה באשר למשמעות העדות. חלק מהגורמים בוחנים האם מדובר ביכולת טכנולוגית מתקדמת שלא הייתה מוכרת עד כה, בעוד אחרים מעלים אפשרות של טעות בזיהוי או פרשנות שגויה של המתרחש בזירת הקרב.

לפי הדיווח, הספקות נובעים בין היתר ממצבו של הטייס לאחר ההתרסקות, שכן הוא סבל מזעזוע מוח. גורמי מודיעין שבחנו את העדות ניסו לוודא עמו שוב ושוב את הפרטים שתיאר ואת מידת הוודאות שלו בנוגע למה שראה.

ב-CNN ציינו כי אף שהיכולת הספציפית שתוארה אינה מוכרת כחלק מארסנל הכטב"מים האיראני, קיימות הערכות שלפיהן איראן נהנתה בשנים האחרונות מסיוע טכנולוגי מצד רוסיה וסין בפיתוח מערכות בלתי מאוישות מתקדמות. אחת האפשרויות הנבחנות היא שמדובר ביכולת של שליטה מתואמת במספר רב של כטב"מים הפועלים כרשת מבצעית אחת.