מנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן מעריך כי משבר המתדלקים האמריקניים בנמל התעופה בן גוריון נמצא לקראת פתרון.

"אני מאמין שזה יקרה תוך 24 שעות", אמר בן זקן בראיון לכאן רשת ב'. לדבריו, שרת התחבורה מירי רגב שוחחה היום עם שר הביטחון ועם גורמי ביטחון אחרים. "גם הם הבינו שיש צורך ב-24 מטוסים נוספים לפחות על מנת שנוכל לאפשר טיסות לאלפי מחזיקים בכרטיסים שנמצאים תחת איום ביטול ביולי ואוגוסט".

הוא העריך שלא יהיו ביטולי טיסות במהלך הקיץ - בניגוד להערכת מנכ"ל רשות שדות התעופה שרון קדמי - כי בין שניים לשלושה מיליון ישראלים צפויים לקבל במהלך הקיץ הודעה על ביטול טיסתם בשל הפעילות האמריקנית בנמל התעופה.

קדמי אמר בשבועות האחרונים כי 70 אחוז מהפעילות בנתב"ג הוגבלה בשל הפעילות הצבאית האמריקנית בשדה. "אנחנו מנצלים רק שליש מקיבולת הפעילות של השדה. אנחנו בקצה גבול היכולת. יהיו טיסות, שכבר בימים הקרובים אנחנו נודיע שהן מתבטלות וחברות לא יוכלו לחזור בקצב שהן רוצות. יהיו גם עיכובים בהמראות מחו"ל".