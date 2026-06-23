תיעוד: סוחרי נשק ומבוקשים נעצרו במבצע בבית לחם דובר צה"ל

פעילות משולבת של כוחות צה"ל, שב"כ ולוחמי מג"ב איו"ש יצאה לפועל במהלך הלילה (שלישי) במסגרת מבצע נרחב לסיכול טרור בעיר בית לחם.

במהלך הפשיטה הממוקדת, סרקו הלוחמים כ-50 מבנים שונים ברחבי העיר והביאו למעצרם של 19 מבוקשים, כאשר ביניהם אותרו סוחרי ומבריחי אמצעי לחימה. במקביל למעצרים, איתרו הכוחות והחרימו נשק מסוג M16 לצד תחמושת וחלקי נשק.

במסגרת המאמץ המבצעי הכולל, התבצעה פעילות נוספת בטול-כרם שבחטיבת אפרים, שם נעצרו שני מבוקשים והוחרמו שני אקדחים לצד תחמושת. כמו כן, בפעילות מקבילה בחטיבת יהודה, החרימו הכוחות כלי נשק מאולתר מסוג 'קרלו'.

מנתוני הצבא עולה כי מתחילת שנת 2026, כוחות צה"ל החרימו יותר מ-250 נשקים ו-40 מחרטות לייצור אמצעי לחימה, כלי נשק ומטענים ברחבי יהודה ושומרון.