מפכ"ל המשטרה דני לוי פרסם היום (שלישי) הודעת תמיכה במפקד תחנת בני ברק-רמת גן סנ"צ יובל שביט, שהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הודיע כי הוא שוקל להדיחו בעקבות ההתנהלות בהפגנת החרדים הקיצונים בכביש 4 בשבוע שעבר.

מהמשטרה נמסר כי לוי "שוחח עם מפקד התחנה, שמע את השתלשלות האירועים, וקיבל את עמדתם כי בנסיבות האירוע החמור, שבמהלכו נחסם ציר תנועה מרכזי בשעת בוקר מוקדמת, תוך הפרת הסדר הציבורי - נדרשה פעולה משטרתית משמעותית להשבתו".

כמו כן נמסר כי "המפכ"ל הביע את הערכתו וגיבויו למפקדים ולשוטרים הפועלים בשטח למען ביטחון הציבור ושמירת הסדר הציבורי וימשיך לעמוד לצידם".

אלימות נגד מפגינים חרדים בכביש 4 מאיר פ.

מוקדם יותר שיגר השר בן גביר מכתב למפכ"ל בו ציין כי התיעודים שפורסמו עוררו "סערה ציבורית קשה וזעם נרחב", וכי נראים בהם שוטרים משליכים רימוני הלם בניגוד לנהלים, גוררים מפגינים על הכביש וגורמים להשפלתם. עוד הזכיר את התיעוד שבו נראה שוטר בועט בראשו של מפגין.

השר הדגיש כי הוא מעניק גיבוי מלא לשוטרי משטרת ישראל הפועלים למען ביטחון הציבור, אך הבהיר כי לא יגלה סובלנות כלפי חריגות חמורות.

"כשם שזכותי ואף חובתי לתת גיבוי לשוטרים שפועלים באומץ, כך זכותי ואף חובתי לפעול כאשר שוטרים חורגים מן השורה ופוגעים פגיעה קשה באזרחים", כתב.

בן גביר הזכיר כי לפי הודעת המשטרה, האירועים יתוחקרו וייבדקו לעומק, וכן את דברי המפכ"ל שלפיהם אם יתברר שמפקדים ושוטרים פעלו שלא על פי הנהלים - יטופלו בחומרה. הוא ציין כי מפקד מחוז תל אביב כבר הורה להשעות מפעילות מבצעית את השוטר שתועד בועט במפגין.

השר התייחס גם למפקד תחנת בני ברק-רמת גן, סנ"צ יובל שביט, שתועד באחד הסרטונים מהמחאה. השר הזכיר את הביקורת הציבורית שנמתחה על התנהלותו וציין כי במסגרת הבדיקה ייבחנו גם מעשיהם של המפקדים שהיו אחראים לניהול האירוע בשטח.

במכתב הודיע השר כי הוא שוקל לעשות שימוש בסמכותו החוקית להרחיק לצמיתות ממשטרת ישראל שוטרים שלכאורה פעלו באופן החורג באופן בלתי סביר מהסטנדרט המצופה משוטרים. לדבריו, צעד כזה יישקל רק לאחר בחינת כלל הראיות ושמיעת טענותיהם של המעורבים.

בן גביר הוסיף כי בכוונתו לכנס כבר השבוע דיון דחוף בנושא בהשתתפות כלל הגורמים הרלוונטיים, במטרה לקבל תמונה מלאה של האירועים וההחלטות שהתקבלו בשטח. לדבריו, אם יתברר שהיו חריגות חמורות מהנהלים, גם מפקדים יידרשו לתת עליהן את הדין.