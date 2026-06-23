"וַיָּרֶם קֶרֶן לְעַמּוֹ, תְּהִלָּה לְכָל חֲסִידָיו, לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל עַם קְרֹבוֹ, הַלְלוּיָהּ". הבוקר רעייתי ואני פתחנו את היום בתפילה בקברי האבות במערת המכפלה. חשבנו שלפני כל תפילה על שליחות שלנו או של אחרים כדאי להתחבר לשורשים. כך למדנו מיהושע בן נון וכלב בן יפונה.

בקברי האבות פתחנו בתפילה על עם ישראל, על כל ישראל וכל פרטיו הרבים, והתפללנו לניצחון עם ישראל במערכה. הפרטי והכללי תמיד שזורים יחד בעם ישראל, בקשר בל יינתק.

לאחר ההיטענות בענווה ומילוי המצברים בעוז במערת המכפלה, המשכתי להר הרצל, מקום שבו טמונים קדושים מצד קישורם אל הכלל בלבד.

שום חשבון פרטי. הלכתי אל קברו של בני אהובי, אורי מרדכי הי"ד, לתפילה, להתייחדות ולחיבור בין מקום כללי וגדול לבין סיפור פרטי וקטן. שוב, כלל ופרט השזורים יחדיו.

בהר הרצל התייחדתי בתפילה חרישית מבחינה חיצונית וסוערת מבחינה פנימית, עם ראשיתו של עמנו ועם אחד מגיבוריו - בני, שלחם למען האומה.

היה זה עבורי מסע שמספר את סיפורה של האומה כולה. משמיים הוחלט עבורנו שלא נהיה עוד אנשים פרטיים.

מרים ואופק צילום: באדיבות המשפחה

כשעמדתי ליד קברו של אורי הי"ד, בכאב ובגעגוע שאין להם קץ, דווקא שם, מול המצבה, לכאורה מול מקום החידלון המצמרר, הרגשתי תחושת חיות וחיוניות עצומה.

התחזקה בי ההבנה, שקשה להסבירה במילים, מהי עוצמתו של עם ישראל. מהי המשמעות העמוקה של נצח ישראל, דווקא בבית העלמין.

כשתופסים את החיים כביטוי פרטי בלבד של מנת חיים אישית וקטנה - כשהם חדלים להופיע, משתלטת תחושת אפסיות וחידלון.

אך כשחיים חיים מלאים וכלליים, כפי שאורי בני חי, לא נשארים רק שם. פשוט אי אפשר להיתקע רק שם.

למרות הקושי והכאב הצורב.

הערב, ברוך השם, מרים ואופק, ייבדלו לחיים ארוכים, יקימו בית חדש ונאמן בישראל. ואין מאושרים מאיתנו בשמחה הזו. זהו ניצחון נצח ישראל, ניצחון האמונה וניצחון הרוח היהודית, המסרבת להישבר גם לאחר המכות הקשות ביותר.

מאברהם ושרה שבמערת המכפלה, דרך דורות של יהודים שמסרו את נפשם על קיומו של העם הזה, ועד גיבורי דורנו, ובהם אורי הי"ד - השרשרת נמשכת.

אויבינו יודעים רק להרוס. אבל לנו יש כוח גדול יותר: לשמוח, לחיות ולבנות. לבנות בתים. לבנות משפחות.

לבנות עם. לבנות עתיד להרמת קרן ישראל, ולבנות ממלכת כהנים וגוי קדוש.

מהתפילה בקברי האבות, דרך הדמעות בהר הרצל ועד לחופה הערב - זהו סיפורו של עם ישראל. סיפור של עם ה', של אמונה, של תקווה ושל חיים.

"הטוב ינצח". עם ישראל מוזמן הערב להרים כוסית לחיים לכבוד הבית הפרטי והכללי החדש שיקום הערב, ולתפילה להרמת קרן ישראל.

אין יותר מובן מאליו מזה! מזל טוב למרים ולאופק. עם ישראל חי. 🇮🇱❤️