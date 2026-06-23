ברקת מסמן את האיש החזק של ערוץ 12 צילום: דוברות

שר הכלכלה ניר ברקת תקף, במסיבת עיתונאים שערך, את אחד מבעלי קשת 12 כמי שמצוי בניגוד עניינים וטוען כי זו הסיבה שהערוץ מתנכל לו.

"האם הציבור יודע שהבעלים של ערוץ 12, דודי ורטהיים, הוא גם הבעלים של מונופולי המזון הגדולים בישראל? הוא מחזיק בקוקה קולה, בטרה, בנביעות, פריגת וקרלסברג. הם נפגעים מהמהלכים שאני מוביל גם ב'מה שטוב לאירופה טוב לישראל' וגם ב'סל של ישראל'", טען ברקת.

לדבריו "דודי ורטהיים נמצא בניגוד עניינים מובהק, ואסור לאפשר לו להמשיך ככה. אי אפשר להטיף כל היום על ניגודי עניינים של נבחרי ציבור, ובאותה נשימה לטאטא מתחת לשטיח ניגודי עניינים של בעלי כוח כלכלי מצד אחד שקשורים לכוח תקשורתי. את זה צריך לפרק".