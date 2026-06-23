ראש המל"ל לשעבר האלוף (במיל') יעקב עמידרור, עמית בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, שוחח עם ערוץ 7 בועידת לב למדע, טכנולוגיה וביטחון, והסביר כיצד לדעתו צריכה ישראל לפעול כעת כדי לאפשר לעצמה חופש פעולה בלבנון תוך דחיפה לתוצאה הטובה יותר בהסכם בין ארה"ב ואיראן.

"אי אפשר לנתק את המצב בלבנון מהתמונה הכללית. זו תהיה טעות. האמריקנים מנהלים מו"מ עם האיראנים על דבר שהוא קריטי לנו - הוצאת האורניום וביטול המאמץ האיראני להעשרתו בעתיד. האיראנים הצליחו, לצערי הרב, לקשור את זה למצב בלבנון. לכן יש לחץ אמריקני שאנחנו לא נגיב בצורה חריפה מול חיזבאללה בלבנון - נגד האינטרס שלנו", פותח עמידרור.

הוא מדגיש "אנחנו לא יכולים לנתק את מה שקורה בלבנון מהרצון שלנו בהצלחת המו"מ האמריקני להוצאת האורניום המועשר מאיראן - ולכן אנחנו משחקים על שתי הגזרות הללו בזהירות. מצד אחד, לאפשר לחיילינו להגן על עצמם ואף לשפר את המצב בשטח. רצוי לעשות את זה בשקט כי יש לנו יותר מדי פטפטנים בדרגים הגבוהים. מצד שני, אנחנו רוצים לאפשר לאמריקנים למצות את המגעים. אם הם יצליחו להוציא את האורניום המועשר מאיראן - והסיכוי מועט - זה יהיה טוב למדינת ישראל".

כשנשאל מדוע ישראל סומכת על האמריקנים שיצליחו לקדם מהלך שנראה כמעט חסר סיכוי הוא משיב "למה אני חושב שצריך לתת צ'אנס לארה"ב על אף ההערכה הפסימית? משום שלא האמנתי שהם ישחררו את החטופים מעזה. הם הצליחו להוציא את כל החטופים - וזה לימד אותי שלא לזלזל באמריקנים - גם אם נראה שהם נאיביים או לא מבינים. מחיר מתן ההזדמנות הוא פעילות פחות אגרסיבית שלנו בלבנון - וזה מחיר ראוי - בתנאי שאנחנו לא פוגעים ביכולת של החיילים להגן על עצמם ולא צריכה להיות שום פשרה בעניין הזה".

עמידרור התייחס גם לביטוי 'הניצחון המוחלט' ואמר כי נקודת ההתייחסות למושג 'ניצחון' אינה נכונה. "אנחנו לוקחים את הביטוי 'ניצחון' ולומדים אותו מאירוע לא נכון. אנחנו לומדים אותו ממלחמת העולם השנייה שבה בנות הברית הגיעו, יחד עם הרוסים לברלין, ושינו את גרמניה לחלוטין. לנו הייתה את מלחמת ששת הימים שהייתה מאוד מוצלחת - כמה זמן לאחר מכן היינו במלחמת התשה? שלושה חודשים. כמה שנים אחרי זה היינו במלחמה גדולה חדשה? שש שנים. איך זה יכול להיות? הרי היה לנו ניצחון מפואר שעד היום אנחנו חוגגים בהלל והודיה.

עלינו לשאול את עצמנו מה אנחנו רוצים להשיג במונחים מעשיים ומדידים ולא במונחים ספרותיים כמו ניצחון. למשל, אנחנו צריכים לדאוג לכך שחמאס לא יתקיים כארגון בתוך רצועת עזה. יהיו שם אנשים שיתמכו ברעיונות של חמאס וכנראה שגם נצטרך להמשיך ולפעול נגד אנשים כאלה - אבל צריך להיות ברור לנו מה אנחנו רוצים להשיג.

בלבנון, אנחנו לא יכולים להיות במצב שבו נשמיד את כל חיזבאללה כי זה גדול עלינו. עלינו ליצור מצב שבו חיזבאללה לא יוכל לפגוע באזרחי ישראל. אנחנו נפעל בלבנון בכל פעם שנצטרך ולא נפחד מחיזבאללה ונפעל לגדוע את כוחו. לקוות לניצחון כמו אז באירופה? זה נראה לי ילדותי", הוא מסכם.