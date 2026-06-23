המקובל הרב רחמים עטייה זצ"ל, זקן רבני ארם צובא (חלב, סוריה) ומחכמי ישיבת המקובלים "נהר שלום" בירושלים הלך לעולמו.

הרב עטייה הלך לעולמו בשיבה טובה בבית החולים "שערי צדק" בבירה, והוא בן 95.

מסע הלווייתו ייצא הערב (שלישי) בשעה 21:00 מרחבת ישיבת "פורת יוסף" ברחוב יוסף בן מתתיהו בשכונת גאולה בירושלים, לעבר הר המנוחות, שם ייטמן לצד רעייתו, הרבנית שושנה, שהלכה לעולמה לפני 16 שנים.

הרב עטייה נולד בשנת 1931 בסוריה לרב יצחק וג'מילה עטייה, ועלה עם משפחתו לישראל. בירושלים נודע כאחת הדמויות הבולטות והמקורבות לחוגי המקובלים, והיה מתלמידיו וחביביו של המקובל המפורסם הרב מרדכי שרעבי, עמו למד קבלה לאורך השנים.

ברבות השנים נקשר שמו בשמה של הנהגת תנועת ש"ס, לאחר שהפך למחותנו של מנהיגה הרוחני המנוח של התנועה, הרב עובדיה יוסף זצ"ל.

בתו של הרב עטייה נישאה לבנו של הרב עובדיה - הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, המשמש כיום כנשיא מועצת חכמי התורה של ש"ס.

בסביבת המשפחה מספרים כי הרב עובדיה יוסף רחש לו כבוד עצום, נהג לשלוח אליו אנשים לברכות ואף היה קם לכבודו כשהיה מגיע לבקרו. בשנים האחרונות הפך ביתו למחלקת לרבנים ומנהיגי ציבור רבים, בהם ראש ישיבת פורת יוסף הרב משה צדקה והאדמו"ר מתולדות אהרן.

הרב עטייה הותיר אחריו משפחה ענפה הכוללת 13 ילדים ומאות צאצאים, בהם בנו הרב אברהם עטייה ובתו, רעיית הראשון לציון הרב יצחק יוסף. אחיו היה הדיין המפורסם הרב ישועה עטייה.

עם שמע דבר פטירתו, פרסמו חברי מועצת חכמי התורה של ש"ס הודעת אבל שבה ביכו את פטירתו של "עמוד החכמה והענווה, משרידי דור דעה".

יו"ר תנועת ש"ס, ח"כ אריה דרעי, פרסם אף הוא הודעת ניחומים מיוחדת שבה כתב: "קיבלתי בצער רב את הבשורה המרה על הסתלקותו של המקובל הצדיק רבי רחמים עטייה זצ"ל. במשך עשרות שנים היה אהוב ומוערך על חכמי וגדולי ישראל, מנקיי הדעת שבירושלים, ענוותן כהלל, תלמיד חכם מופלג ועובד השם באמת. זכינו להתברך ממנו וליהנות ממאור פניו". דרעי שיגר את תנחומיו בשמו ובשם התנועה כולה לראשון לציון, לרעייתו הרבנית ולכל בני המשפחה.