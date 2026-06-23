האו"ם ממשיך להסית נגד ישראל. דוח חדש של וועדת חקירה של האו"ם מאשים את ישראל בביצוע רצח עם, ואת חיילי צה"ל בכך שהם מכוונים את האש בכוונה כלפי ילדים פלסטינים.

על פי הדו"ח החדש "הרשויות וכוחות הביטחון הישראליים ביצעו במכוון מעשים שגרמו למוות ולפגיעה גופנית ונפשית חמורה במאות אלפי ילדים פלסטינים. ההרג נמשך גם לאחר הפסקת האש בעזה באוקטובר האחרון. יש לנו עילה סבירה להסיק כי מעשים אלה מהווים חלק מאסטרטגיה מכוונת להרוס את עתידם של הפלסטינים בעזה על ידי פגיעה בילדיהם".

במשרד החוץ בירושלים דחו בתוקף את הדו"ח החדש. "אנו דוחים על הסף את דו"ח הוועדה. זהו כתב תעמולה מקומם כמו קודמיו".

שגריר ישראל באו"ם, דני דנון, הוסיף: "זה לא דו"ח חקירה אלא עלילת דם פוליטית במסווה של מסמך של האו"ם. הוועדה הזו קבעה את המסקנות שלה מראש ומפרסמת פעם אחר פעם דו"חות שמשרתים מטרה אחת בלבד: הכפשת ישראל. במקום לעסוק בפשעי חמאס, בטבח השבעה באוקטובר ובשימוש הציני בילדים ובאזרחים כמגן אנושי, הוועדה בוחרת פעם נוספת להפוך את ישראל לנאשמת קבועה. ישראל תמשיך להגן על אזרחיה ולהילחם בטרור, ללא קשר לכמה דו"חות שקריים יפורסמו ע"י גורמים הזויים במוסדות האו"ם."

ועדת החקירה הבינלאומית העצמאית בנושא "השטחים הפלסטיניים הכבושים" הוקמה על ידי מועצת זכויות האדם של האו"ם בשנת 2021 כדי לחקור הפרות לכאורה שמבצעת ישראל של החוק ההומניטרי הבינלאומי וזכויות אדם. הוועדה מונה שלושה חברים. גם בחודש ספטמבר האחרון האשימו חברי הוועדה את ישראל בביצוע רצח עם. חברי הוועדה אף טענו כי "קיימות עילות סבירות להסיק כי ארבעה מתוך חמשת מעשי רצח העם שהוגדרו באמנת רצח העם משנת 1948 בוצעו על ידי הרשויות וכוחות הביטחון הישראליים".