במהלך נאומו היום (שלישי) בכנס JNS, התייחס שר העלייה והקליטה, אופיר סופר, להתפטרותו של ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, ולמצבם של יהודי בריטניה בצל העלייה באנטישמיות.

"בביקורי בלונדון ובמנצ’סטר שמעתי לא אחת שאין ליהודים עתיד בבריטניה. במקום לעמוד לצד ישראל ולהילחם באנטישמיות בנחישות, ההנהגה הבריטית בחרה להתמקד בגינויה של ישראל, ובכך העניקה רוח גבית לאסלאמיסטים קיצוניים שהפכו נועזים יותר בפגיעה ביהודים ברחבי המדינה", אמר סופר.

הוא הוסיף כי מאז טבח ה-7 באוקטובר והמלחמה הרב-זירתית התחזק הקשר בין יהודים רבים בעולם למדינת ישראל, וכי קהילות יהודיות רבות רואות כיום את עתידן בארץ.

לדבריו, משרד העלייה והקליטה פועל להרחבת העלייה ממדינות שבהן האנטישמיות התעצמה, ובהן בריטניה, צרפת, אוסטרליה, ארצות הברית ודרום אפריקה, באמצעות תוכניות ייעודיות לסטודנטים, ליוויו משפחות וקהילות, הטבות כלכליות והסרת חסמים בירוקרטיים.